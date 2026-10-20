Cyberpunk 2077 : Une nouvelle mise à jour en lien avec Edgerunners 2 arrive

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 octobre 2026 à 15h07
CD Projekt RED a annoncé, il y a peu de temps, que Cyberpunk 2077 va très prochainement se doter d'une nouvelle mise à jour, dont le contenu est lié à Edgerunners 2.
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Cyberpunk 2077 : Une nouvelle mise à jour en lien avec Edgerunners 2 arrive

Si beaucoup de personnes au sein de la communauté pensaient que CD Projekt RED en avait terminé avec les mises à jour pour Cyberpunk 2077, le studio de développement vient de prouver le contraire. Pour célébrer la sortie de Cyberpunk: Edgerunners 2 sur Netflix, CD Projekt RED a prévu une nouvelle mise à jour pour Cyberpunk 2077, qui sera déployée dans quelques heures.

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Une nouvelle mise à jour en approche pour Cyberpunk 2077

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C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu que CD Projekt RED a annoncé la nouvelle : Cyberpunk 2077 accueillera une nouvelle mise à jour, soit la 2.5, le 22 octobre 2026. D'après les informations connues, ce patch se rendra ainsi disponible sur les versions PS5, Xbox Series et PC du titre, tandis qu'il arrivera un peu plus tard sur Nintendo Switch 2.

La mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 devrait introduire du contenu inspiré par Cyberpunk: Edgerunners 2, mais aussi de nombreuses et diverses fonctionnalités. Dans une deuxième publication sur ledit réseau social, qui met en avant un nouveau REDStream dédié à cette mise à jour, CD Projekt RED écrit : 

Rejoignez-nous ce mercredi 21 octobre à 17h CEST pour un aperçu plus détaillé de la mise à jour Cyberpunk: Edgerunners 2 (2.5) et de centaines des fonctionnalités à venir dans Cyberpunk 2077. On parle de personnalisation de cyberware, d'un nouveau style de jeu avec double arme, et plus encore !

Ainsi, et comme vous l'aurez compris, nous n'en savons pas plus, à l'heure actuelle. Toutefois, le REDStream du 21 octobre 2026 nous dira tout ce qu'il y a à savoir à propos de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077.

Rappelons, en guise de conclusion, que Cyberpunk 2077 est à retrouver sur diverses plateformes, notamment sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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