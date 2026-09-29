Le créateur de Cyberpunk 2077 refuse d'oublier le lancement chaotique, malgré sa popularité aujourd'hui

Malgré l'immense succès de l'extension Phantom Liberty, le concepteur Paweł Sasko refuse d'effacer le lancement chaotique de Cyberpunk 2077. Une cicatrice nécessaire pour CD Projekt RED, qui a su repenser ses méthodes de travail pour offrir l'une des plus belles rédemptions de l'histoire du jeu vidéo.

L'arc de rédemption de Cyberpunk 2077 est désormais achevé. L'extension Phantom Liberty a définitivement inscrit le titre de CD Projekt RED au panthéon des meilleurs jeux de rôle de sa génération. Pourtant, il est parfois difficile d'oublier dans quel état le jeu est arrivé entre les mains des joueurs en décembre 2020. Le lancement fut un véritable cataclysme industriel, poussant même Sony à retirer le jeu de sa boutique en ligne. Aujourd'hui, alors que l'extension célèbre ses excellents résultats, le studio polonais garde la tête froide.

Un succès qui n'efface pas les erreurs du passé

Le concepteur Paweł Sasko a récemment pris la parole sur X (Twitter) pour revenir sur le chemin parcouru depuis la sortie, mais aussi pour les trois ans de Phantom Liberty, l'excellent DLC de Cyberpunk 2077. Si le titre a su regagner le cœur du public grâce à des mises à jour XXL gratuites, et au succès retentissant de la série d'animation Edgerunners, le développeur refuse de réécrire l'histoire. Le désastre technique des premiers jours reste une réalité incontournable.

Je ne pense pas que Phantom Liberty efface le lancement de Cyberpunk 2077, et je ne voudrais jamais raconter notre histoire de cette manière.

Paweł Sasko souligne l'importance de cette épreuve. Lors de la cérémonie des Game Awards en 2023, où le jeu a remporté le prix du meilleur jeu en cours, ses pensées se sont tournées vers les développeurs qui ont tout donné pour sauver le projet, mais aussi vers les joueurs qui ont su faire preuve de patience. Avec plus de quinze millions de copies écoulées pour l'extension et quarante millions pour le jeu de base, les chiffres donnent le vertige, mais les leçons apprises ont bien plus de valeur aux yeux des créateurs.













Une restructuration vitale pour CD Projekt RED

Pour parvenir à un tel niveau de qualité sur Phantom Liberty, le studio a dû revoir de fond en comble sa manière de concevoir des jeux vidéo. Le développement initial s'appuyait sur un modèle en cascade, où les départements travaillaient de manière isolée, ce qui ralentissait les prises de décision et nuisait à la cohésion globale.

Pour Phantom Liberty, nous sommes passés à des équipes de contenu multidisciplinaires. Les concepteurs, les scénaristes, les artistes, l'audio et l'assurance qualité ont pu travailler ensemble sur le même contenu. Il a fallu beaucoup de temps pour apprendre à travailler ainsi, mais une fois que cela a fonctionné, j'ai pu sentir la différence.

Cette nouvelle approche a permis de donner plus de respiration aux personnages et de rendre les choix des joueurs plus significatifs. Les cicatrices laissées par le développement chaotique du jeu de base ont servi de fondation pour bâtir une méthode de travail plus saine et plus efficace.

À lire également Le secret derrière le boss le plus complexe de Cyberpunk 2077

Vers de nouveaux horizons loin de Night City

Alors que la page Cyberpunk 2077 se tourne doucement, les regards se portent déjà vers l'avenir. Le studio a entamé la phase de préproduction d'une suite très attendue. Paweł Sasko y occupe le rôle de directeur de jeu associé, prêt à mettre en application les précieuses leçons tirées de ces dernières années.

À lire également Cyberpunk 2077 : Aucun autre DLC ne sortira, réaffirme CD Projekt

Le créateur de l'univers original, Mike Pondsmith, a d'ailleurs confirmé que ce nouveau chapitre délaissera les rues saturées de néons de Night City pour explorer une toute nouvelle métropole, décrite comme une version corrompue et décadente de Chicago. Une nouvelle aventure qui, espérons-le, connaîtra un lancement bien plus serein.

Cyberpunk 2077 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Et si vous n'avez toujours pas découvert cette œuvre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :