Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en mars 2026

Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de mars 2026.
Tous les mois, le Game Pass
renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement, certains quittent également le fameux service
. À ce propos, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui arrivent dans le Game Pass en mars 2026 ainsi que ceux qui ne seront plus disponibles dans les semaines à venir
.
Les jeux sortants du Game Pass en mars 2026
Comme annoncé par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass, plusieurs jeux, AAA et/ou indépendants, quitteront le Game Pass au cours du mois de mars 2026
. Ainsi, et sans plus attendre, découvrez la liste des titres qui sortiront prochainement des catalogues du Game Pass
:
- Le 15 mars 2026:
- Bratz Rhythm & Style (Cloud, Console et PC)
- Enter the Gungeon (Cloud, Console et PC)
- F1 23 (Cloud, Console et PC)
- He is Coming (PC)
- Lightyear Frontier (Cloud, Console et PC)
- Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Console et PC)
- Le 31 mars 2026 :
- Peppa Pig World Adventures (Cloud, Console et PC)
- Mad Streets (Cloud, Console et PC)
Nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de mars 2026
, en ce qui concerne le catalogue du Game Pass
.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass
permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.
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