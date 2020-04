Cyberpunk 2077 : Une Xbox One X en édition limitée se dévoile

Pour tous les impatients qui attendent la sortie de Cyberpunk 2077, Microsoft vient de teaser une vidéo présentant le bundle spécial Cyberpunk 2077.

Il y a peu nous vous annoncions la manette de la console Xbox One X à l'effigie de Cyberpunk 2077 , et voici que la console elle-même vient de se dévoiler.En effet, si la manette avait fuité sur le site d', cette fois-ci c'est directementdans les vidéos non répertoriées. Aux couleurs de, cette dernière arbore un look très robot tout en restant sobre, avec deux couleurs dominantes, le doré et le bleu métallique, puis quelques griffures dessus.Présenté sous forme de bundle,lorsqu'il sera disponible. Cependant, si cette édition est prévue chez Microsoft, nous n'avons pour le moment aucune information sur le prix. Il faudra se montrer patient avant d'en savoir davantage.Dans tous les cas,, au mois de juin plus exactement, aux États-Unis, puis surement un peu plus tard en Europe.sortira, quant à lui, le 17 septembre prochain, sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà le précommander à moindre coût