Cyberpunk 2077 : Un nouveau record de ventes atteint

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 novembre 2024 à 15h50
Lors de la présentation des derniers bilans financiers, CD Projekt RED a annoncé que Cyberpunk 2077 avait une grande communauté dévouée et des chiffres de ventes impressionnants.
Cyberpunk 2077 : Un nouveau record de ventes atteint
Malgré des débuts difficiles, notamment sur consoles de salon, Cyberpunk 2077 a immédiatement marqué les esprits avec son histoire captivante et son univers futuriste ultra détaillé. Lancé le 10 décembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, le titre continue de séduire le public, notamment sa version PC. D'ailleurs, les ventes du titre témoignent de l'engouement de la communauté. 

Près de 40 millions de copies vendues de Cyberpunk 2077 et de son extension 

Lors du bilan financier du troisième trimestre 2024, CD Projekt RED a révélé que Cyberpunk 2077 s'était vendu à plus de 30 millions d'exemplaires depuis ses débuts. Quant au DLC Phantom Liberty, il affiche également de bons résultats avec 8 millions d'exemplaires écoulés.

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Plusieurs raisons peuvent expliquer ces chiffres de vente en hausse. Tout d'abord, l'arrivée du DLC Phantom Liberty en septembre 2023 a donné envie à de nombreux joueurs de se lancer dans l'aventure. De plus, le titre a reçu de nombreux correctifs, rendant l'expérience de jeu plus fluide et plus agréable qu'à son lancement.

Ensuite, le titre s'est fait connaître du grand public avec la diffusion de la série animée Cyberpunk: Edgerunners réalisée par le studio TRIGGER et diffusée sur Netflix. De plus, les développeurs ont glissé de nombreux clins d'œil à David, Lucy, Rebecca et les autres dans Cyberpunk 2077. L'annonce du développement d'une nouvelle série animée en partenariat avec Netflix n'a fait que renforcer l'engouement de la communauté et le souhait de découvrir la licence.

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Enfin, Cyberpunk 2077 va certainement augmenter ses chiffres de ventes en 2025. En effet, Michał Nowakowski (PDG de Join) a rappelé que « Au cours de l'année à venir, le jeu de base et son extension seront proposés à un nouveau groupe d'utilisateurs : les propriétaires d'appareils Mac équipés de puces Silicon d'Apple ». L'univers futuriste de Cyberpunk 2077 n'a donc pas fini de faire parler de lui et d'attirer de nouveaux venus dans ses rues.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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