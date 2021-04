Cyberpunk 2077 : Un mod ajoute le Wall Run, finalement

PC → 21,89 € au lieu de 59,99 €, soit 64 % de réduction.

Avant la sortie de Cyberpunk 2077 en décembre 2020, nous avions appris qu'un certain nombre d'éléments avaient été supprimés, notamment le « Wall Run » . Initialement prévue,. Bien évidemment, celle-ci aurait entrainé de nouveaux éléments de gameplay, notamment en ce qui concerne les combats.Malheureusement,pour notre plus grand malheur, mais le moddeur nommé Saturne a travaillé sur la réintroduction de cette mécanique. Disponible en téléchargement sur le site NexusMods , ce mod vous permettra de sauter à deux reprises sur des murs.À l'heure actuelle,Cependant, les problèmes devraient être corrigés dans les jours et semaines à venir, et le mod subira probablement quelques modifications pour se rapprocher davantage de la fonctionnalité initiale prévue et imaginée parest, pour rappel, disponible depuis décembre 2020 et CD Projekt continue d'améliorer l'expérience, en implantant de nouvelles mises à jour, consultables ici . Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :