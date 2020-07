Cyberpunk 2077 : Le Wall Run a été supprimé pour des raisons de conception

Lors du développement d'un jeu, il arrive parfois que certaines fonctionnalités prévues soient finalement supprimées de la version définitive, et ce pour plusieurs raisons. Pour Cyberpunk 2077, le Wall Run a malheureusement dû subir ce sort et ne verra jamais le jour.

Ah, le wall run. C'est quelque chose que nous avons dû supprimer pour des raisons de conception, mais le titre sera toujours très souple sur les moyens de déplacement, je vous l'assure.

Alors que Cyberpunk 2077 disposerait d'un monde plus petit que prévu afin de favoriser la verticalité et non l'étendue de son monde ouvert,Lors de l'annonce deil y a quelques années,. Cette dernière permettait, comme son nom l'indique, aux personnages de courir sur les murs. Cependant, cette fonctionnalité de déplacement a depuis été supprimée et ne fait plus partie du jeu. C'est auprès de Gamereactor ques a dévoilé cette information.voit donc cette mécanique de déplacement disparaître, mais plusieurs autres moyens seront disponibles, avec notamment les voitures ultra-futuristes que nous avons pu apercevoir dans plusieurs trailers, et notamment le dernier en date.Pour rappel, Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre prochain sur