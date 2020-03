Cyberpunk 2077 : Sa sortie ne serait pas retardée à cause du Coronavirus

Alors que nous nous attendons à ce que de nombreux projets prennent du retard, Cyberpunk 2077 ne devrait pas voir sa date de sortie être modifiée suite à la pandémie qui touche la quasi-totalité de la planète.

Bien que cela soit un peu nouveau pour tout le monde, nous sommes prêts à relever le défi et ne ménagerons pas nos efforts pour vous apporter le meilleur jeu de rôle d'action en septembre.

Many of you are probably wondering how things are at CD PROJEKT RED right now. Here's a short update. pic.twitter.com/aWfHobgtoM — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) March 16, 2020

Pour lutter contre le coronavirus, de nombreux studios ont, d'ores et déjà, pris des mesures importantes dans le but de protéger l'ensemble de leurs employés. De ce fait, une multitude de sociétés privilégie le travail à distance, ce qui est le cas deLa firme polonaise travaille en ce moment même sur l'un de ses plus gros projets, si ce n'est le plus gros, à savoir, et les futurs joueurs, qui l'attendent depuis de nombreux mois et qui ont déjà dû faire face à un report de cinq moins, craignent un nouveau retard.Néanmoins,. C'est dans un message sur ses réseaux sociaux que le studio polonais a souhaité rassurer sa communauté. S'il explique la situation dans un premier temps, le message est conclut par des mots qui ne manqueront pas de faire plaisir aux futurs joueurs du titre :Naturellement, nous ne sommes pas à l'abri d'un report de dernière minute suite à des problèmes imprévus, mais si tout se passe bien,. Si vous souhaitez le précommander, sachez que notre partenaire