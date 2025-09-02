Cyberpunk 2077 tease une nouvelle annonce, le rendez-vous est très proche

CD Projekt RED a, récemment, fait un étrange teasing en ce qui concerne Cyberpunk 2077 et nous donne rendez-vous pour l'annonce.

CD Projekt RED dévoile un message énigmatique pour Cyberpunk 2077

Un message de Rosalind Myers, une annonce à venir pour Cyberpunk 2077.

Message aux citoyens de la N.U.S.A.

4 septembre 2025



Notre grande nation est une fois de plus confrontée à une menace croissante en matière de cybersécurité — de la part de ceux qui se cachent dans l'ombre, trop lâches pour proclamer publiquement leurs convictions, et farouchement déterminés à abattre notre drapeau et les valeurs qu'il représente. Je ne l'accepterai pas, et je sais que vous non plus.



La N.U.S.A. recherche de courageux netrunners pour se joindre à notre lutte et surmonter cette menace majeure. Nos agents travaillent sans relâche pour assurer la sécurité de notre pays, maintenir sa suprématie et le défendre contre ceux qui cherchent à le déstabiliser. Désormais, vous pouvez nous rejoindre dans ce combat pour la liberté. J'accueille personnellement tous ceux qui pensent en avoir le courage.



Passez notre test de recrutement. Prouvez votre valeur. Servez la N.U.S.A.

Un nouveau DLC pour Cyberpunk 2077 ou autre chose ?

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PC Édition Standard → 27,79 € au lieu de 60 €, soit 54 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 18,09 € au lieu de 60 €, soit 70 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Disponible depuis la fin de l'année 2020,a régulièrement accueilli de nouvelles mises à jour et s'est doté de diverses nouveautés, au cours du temps. D'ailleurs, CD Projekt RED ne semble pas en avoir fini avec la licence puisqueEn effet, il y a très peu de temps, les développeurs de chez CD Projekt RED ont partagé, sur le compte Twitter/X du jeu,(ou plus largement la franchise). Provenant de la Présidente Rosalind Myers, le message en question est le suivant :Comme vous l'aurez compris,. Pour autant, à l'heure actuelle, personne ne sait de quoi il s'agit et les spéculations vont, ainsi, naturellement bon train.Évidemment,, qui cherche à comprendre le sens de cette déclaration de la Présidente Rosalind Myers. Il se pourrait que CD Projekt RED annonce, le 4 septembre prochain, un nouveau DLC pourou encore donner des nouvelles de sa suite. Dans la même idée, le studio de développement polonais pourrait partager des informations à propos Cyberpunk: Edgerunners 2. Les possibilités sont multiples.Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, il va falloir attendre le 4 septembre 2025 pour savoir ce que nous réserve CD Projekt RED pour l'avenir de, ou plus largement pour le futur de la franchise.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Et si vous n'avez toujours pas découvert cette œuvre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :