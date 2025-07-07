Cyberpunk: Edgerunners 2 annoncé, de premiers détails et un teaser dévoilés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 juillet 2025 à 14h12
CD Projekt RED a, récemment, indiqué que Cyberpunk: Edgerunners 2 est en préparation et a même révélé quelques détails concernant cette suite.
Cyberpunk: Edgerunners 2 annoncé, de premiers détails et un teaser dévoilés
À la fin de l'année 2022, les téléspectateurs et téléspectatrices ont pu découvrir la série d'animation Cyberpunk: Edgerunners sur la plateforme Netflix, qui a, d'ailleurs, rencontré un très grand succès. Depuis, beaucoup espèrent voir une suite. Ce sera bel et bien le cas car CD Projekt RED et Netflix ont annoncé Cyberpunk: Edgerunners 2.

Attention, ce qui suit pourrait vous spoiler Cyberpunk: Edgerunners.

Cyberpunk: Edgerunners 2 est en préparation

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En effet, grâce à une publication sur le compte Twitter/X de Cyberpunk 2077 ainsi qu'une sur celui de Netflix, nous avons appris que Cyberpunk: Edgerunners 2 va bien voir le jour. À l'heure où nous écrivons ces lignes, cette nouvelle série est en cours de préparation du côté du studio TRIGGER et est, toujours, créée en collaboration avec CD Projekt RED.
D'après les informations dévoilées sur le site officiel du jeu, le réalisateur de Cyberpunk: Edgerunners est aux commandes de cette suite et sera accompagné d'autres personnes bien connues dans le milieu :
Le réalisateur Kai Ikarashi (Cyberpunk: Edgerunners, SSSS.Gridman) apporte à la série une vision cinématographique audacieuse, soutenue par le concepteur de personnages Kanno Ichigo (Promare, Cyberpunk: Edgerunners). Ils sont rejoints par des collaborateurs de longue date, Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare) et Bartosz Sztybor, lauréat du prix Hugo, en tant que showrunner, scénariste et producteur.

Cyberpunk: Edgerunners 2 a été créé en collaboration avec CD Projekt RED et le studio d'animation TRIGGER. Il [le projet] est en cours de production et devrait sortir sur Netflix dans le futur.

De premiers détails concernant Cyberpunk: Edgerunners 2

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CD Projekt RED, TRIGGER et Netflix ont profité de cette annonce pour dévoiler un tout premier trailer de Cyberpunk: Edgerunners 2 ainsi que de plus amples détails. Ainsi, Cyberpunk: Edgerunners 2, qui proposera toujours Night City comme cadre, présentera « une toute nouvelle histoire autonome en 10 épisodes dans l'univers de Cyberpunk 2077, une chronique crue de rédemption et de vengeance » :
Dans une ville qui prospère sous les feux de la violence, une question demeure : lorsque le monde est aveuglé par le spectacle, jusqu'où faut-il aller pour que l'histoire ait de l'importance ?
Miniature vidéo

Évidemment, à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore quand Cyberpunk: Edgerunners 2 se rendra disponible sur Netflix, étant donné que le projet n'en est encore qu'à ses débuts. Toutefois, nous vous tiendrons informés dès que CD Projekt RED, TRIGGER et Netflix auront révélé de nouvelles informations à ce sujet.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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