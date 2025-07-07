Cyberpunk: Edgerunners 2 annoncé, de premiers détails et un teaser dévoilés

CD Projekt RED a, récemment, indiqué que Cyberpunk: Edgerunners 2 est en préparation et a même révélé quelques détails concernant cette suite.

Cyberpunk: Edgerunners 2 est en préparation

Night City lives on.



Cyberpunk: Edgerunners 2 is in production. pic.twitter.com/zln9rEYls8 — Netflix (@netflix) July 5, 2025

Le réalisateur Kai Ikarashi (Cyberpunk: Edgerunners, SSSS.Gridman) apporte à la série une vision cinématographique audacieuse, soutenue par le concepteur de personnages Kanno Ichigo (Promare, Cyberpunk: Edgerunners). Ils sont rejoints par des collaborateurs de longue date, Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare) et Bartosz Sztybor, lauréat du prix Hugo, en tant que showrunner, scénariste et producteur.



Cyberpunk: Edgerunners 2 a été créé en collaboration avec CD Projekt RED et le studio d'animation TRIGGER. Il [le projet] est en cours de production et devrait sortir sur Netflix dans le futur.

De premiers détails concernant Cyberpunk: Edgerunners 2

Dans une ville qui prospère sous les feux de la violence, une question demeure : lorsque le monde est aveuglé par le spectacle, jusqu'où faut-il aller pour que l'histoire ait de l'importance ?

À la fin de l'année 2022, les téléspectateurs et téléspectatrices ont pu découvrir la série d'animation Cyberpunk: Edgerunners sur la plateforme Netflix, qui a, d'ailleurs, rencontré un très grand succès. Depuis, beaucoup espèrent voir une suite. Ce sera bel et bien le cas carAttention, ce qui suit pourrait vous spoiler Cyberpunk: Edgerunners.En effet, grâce à une publication sur le compte Twitter/X de Cyberpunk 2077 ainsi qu'une sur celui de Netflix, nous avons appris que. À l'heure où nous écrivons ces lignes,D'après les informations dévoilées sur le site officiel du jeu, le réalisateur de Cyberpunk: Edgerunners est aux commandes de cette suite et sera accompagné d'autres personnes bien connues dans le milieu :CD Projekt RED, TRIGGER et Netflix ont profité de cette annonce pour dévoiler. Ainsi,, une chronique crue de rédemption et de vengeance » :Évidemment, à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore quand Cyberpunk: Edgerunners 2 se rendra disponible sur Netflix, étant donné que le projet n'en est encore qu'à ses débuts. Toutefois, nous vous tiendrons informés dès que CD Projekt RED, TRIGGER et Netflix auront révélé de nouvelles informations à ce sujet.