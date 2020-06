Cyberpunk 2077 sera jouable comme un GTA

Cyberpunk 2077 sera jouable de bien des manières, et vous permettra même d'arpenter les rues de Night City comme un GTA.

Si vous voulez vous lancer dans un carnage, sans remords, vous pourrez le faire et ça ne nous pose pas de problème. Cependant, une fois que vous avez commencé à jouer les missions et à voir le nombre d'options que vous avez à votre disposition... Je pense que ça poussera les joueurs à s'arrêter et à réfléchir un peu avant de faire quelque chose d'imprudent.



Nous avons vu de nombreux joueurs commencer à jouer « en mode GTA » et après un petit bout de temps ils comprennent combien ça change et ajuste la façon de jouer.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

CD Projekt ne souhaite pas imposer une façon spéciale de découvrir et jouer à. Il sera ainsi possible de le faire, étant donné que les joueurs pourront finir l'histoire sans jamais tuer un personnage Néanmoins, si la folie vous prend et que vous souhaitez tirer sur tout et n'importe quoi, voler des voitures et commettre moult crimes, à l'instar de la licence GTA, sachez que cela sera possible. Max Pears, level designer a ainsi indiqué à nos confrères de PCGamesN que, même si cette façon de jouer devrait très vite être délaissée, compte tenu des contraintes qu'elles imposent sur le déroulement de l'histoire.Pour rappel,. Une bande-annonce inédite a récemment été publiée, tout comme de nouvelles séquences de gameplay. Vous pouvez retrouver le tout ci-dessous, via le premier épisode du Night City Wire.