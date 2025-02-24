Cyberpunk 2077 : Sa suite sera-t-elle en vue FPS ? Une offre d'emploi donne un indice

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 février 2025 à 18h06
Parmi les offres d'emploi publiées sur le site de CD Projekt RED, l'une d'elles semble indiquer le type de gameplay de la suite de Cyberpunk 2077.
Cyberpunk 2077 : Sa suite sera-t-elle en vue FPS ? Une offre d'emploi donne un indice
Au sein de CD Projekt RED, deux projets de grande ampleur cohabitent : The Witcher 4 et la suite de Cyberpunk 2077. Ce dernier est encore dans ses premiers stades de développement, et le studio souhaite étoffer ses équipes pour donner vie au titre. Pour cela, CD Projekt RED a mis en ligne plusieurs offres d'emploi, dont une visant à créer la foule la plus réaliste possible pour le jeu. 

Mais une deuxième offre donnerait une précision importante sur un point qui n'a pas encore été évoqué par le studio : est-ce ce nouveau jeu sera en vue FPS comme le premier jeu, ou en vue à la troisième personne comme The Witcher ? 

Un poste de « Senior gameplay animator » qui donne un indice sur la suite de Cyberpunk 2077

Afin de répondre à cette question, il faut lire le détail de l'offre de senior gameplay animator (c'est-à-dire d'animateur spécialisé dans les éléments liés au gameplay) publiée sur la page LinkedIn du studio.

Parmi les qualifications demandées, les candidats doivent être en mesure de présenter une « bobine d'animation démontrant l'animation immersive d'un modèle en vue à la première personne ». Les tâches quotidiennes que le candidat retenu devra exécuter incluent notamment de « créer des animations à la première personne, visuellement attrayantes et immersives, qui soutiennent la vision du gameplay et le style artistique du projet. »

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Tous ces éléments laissent sous-entendre que, comme le premier opus, la suite de Cyberpunk 2077 proposerait bien un gameplay en vue FPS, hormis lors des phases de conduite. Cependant, il faut garder à l'esprit que la vue à la première personne ne peut concerner qu'une partie de l'intrigue et pas le jeu dans sa totalité. Pour l'heure, il faudra attendre des déclarations officielles de la part de CD Projekt RED pour en apprendre plus sur le jeu.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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