Cyberpunk 2077 : Sa suite souhaite intégrer « la foule la plus réaliste à ce jour »

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 février 2025 à 18h48
Dans l'optique de créer l'expérience de jeu la plus immersive et réaliste possible, CD Projekt RED recherche des talents pour travailler sur la suite de Cyberpunk 2077.
Cyberpunk 2077 : Sa suite souhaite intégrer « la foule la plus réaliste à ce jour »
Les développeurs de CD Projekt RED travaillent actuellement sur deux projets particulièrement attendus par la communauté : The Witcher 4 et la suite de Cyberpunk 2077. Si les aventures de Ciri font l'objet de toutes les attentions, le deuxième opus de la franchise Cyberpunk est plus discret. Cependant, plusieurs offres d'emploi publiées sur le site du studio permettent d'en apprendre un peu plus sur les ambitions de cet opus, notamment en ce qui concerne son niveau de réalisme.

Une offre d'emploi qui donne des indices sur la suite de Cyberpunk 2077

L'annonce qui donne les informations en question est celle du Lead Encounter Designer. CD Projekt RED cherche une personne capable de créer « le système de foule le plus avancé à ce jour » pour la suite de Cyberpunk 2077, en mettant notamment l'accent sur le réalisme et la réactivité des PNJ.

Si cette annonce suggère un souci du détail encore plus avancé que dans le premier opus, la concurrence est rude en matière de foule réaliste dans les jeux vidéo. Suite à la découverte de l'annonce, de nombreux utilisateurs ont rappelé sur le subreddit r/cyberpunkgame que des titres comme Red Dead Redemption 2 et Grand Theft Auto V étaient déjà très avancés. D'autres redoutent d'ailleurs ce que Rockstar a prévu pour Grand Theft Auto VI, d'autant qu'il devrait s'imposer comme nouvel élément de comparaison pour toutes les sorties à venir.


La personne qui occupera ce poste a d'ores et déjà beaucoup de travail en perspective et un futur rival à observer pour imaginer la foule la plus réaliste possible. Pour l'heure, la suite de Cyberpunk 2077 (également connue sous le nom de Projet Orion) est encore très mystérieuse. Toutefois, plusieurs éléments confirment que son histoire sera « typiquement américaine » avec une « énergie punk ».
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en septembre 2026
Cyberpunk 2077 15 septembre 2026

Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en septembre 2026

Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de septembre 2026.
Cyberpunk 2077 et The Witcher débarquent sur Battle.net
Cyberpunk 2077 14 septembre 2026

Cyberpunk 2077 et The Witcher débarquent sur Battle.net

L'annonce a surpris tout le monde lors de la BlizzCon. Blizzard s'allie à CD Projekt pour accueillir Cyberpunk 2077 sur Battle.net. Une collaboration inattendue qui inclut également l'arrivée de Geralt de Riv dans Diablo 4 et des cosmétiques Edgerunners dans Overwatch.
Cyberpunk: Edgerunners 2 s'offre sa date de sortie et un trailer
Cyberpunk 2077 21 août 2026

Cyberpunk: Edgerunners 2 s'offre sa date de sortie et un trailer

Cyberpunk: Edgerunners 2 profite désormais d'une date et s'est même montré à travers une nouvelle vidéo.

commentaire (0)