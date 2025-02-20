Cyberpunk 2077 : Sa suite souhaite intégrer « la foule la plus réaliste à ce jour »

Dans l'optique de créer l'expérience de jeu la plus immersive et réaliste possible, CD Projekt RED recherche des talents pour travailler sur la suite de Cyberpunk 2077.
Les développeurs de CD Projekt RED travaillent actuellement sur deux projets particulièrement attendus par la communauté : The Witcher 4
et la suite de Cyberpunk 2077
. Si les aventures de Ciri font l'objet de toutes les attentions, le deuxième opus de la franchise Cyberpunk est plus discret. Cependant, plusieurs offres d'emploi publiées sur le site du studio permettent d'en apprendre un peu plus sur les ambitions de cet opus
, notamment en ce qui concerne son niveau de réalisme.
Une offre d'emploi qui donne des indices sur la suite de Cyberpunk 2077
L'annonce qui donne les informations en question est celle du Lead Encounter Designer.
CD Projekt RED cherche une personne capable de créer « le système de foule le plus avancé à ce jour
» pour la suite de Cyberpunk 2077, en mettant notamment l'accent sur le réalisme et la réactivité des PNJ.
Si cette annonce suggère un souci du détail encore plus avancé que dans le premier opus, la concurrence est rude en matière de foule réaliste dans les jeux vidéo. Suite à la découverte de l'annonce, de nombreux utilisateurs ont rappelé sur le subreddit r/cyberpunkgame que des titres comme Red Dead Redemption 2
et Grand Theft Auto V étaient déjà très avancés. D'autres redoutent d'ailleurs ce que Rockstar a prévu pour Grand Theft Auto VI, d'autant qu'il devrait s'imposer comme nouvel élément de comparaison pour toutes les sorties à venir.
La personne qui occupera ce poste a d'ores et déjà beaucoup de travail en perspective et un futur rival à observer pour imaginer la foule la plus réaliste possible. Pour l'heure, la suite de Cyberpunk 2077 (également connue sous le nom de Projet Orion) est encore très mystérieuse. Toutefois, plusieurs éléments confirment que son histoire sera « typiquement américaine » avec une « énergie punk ».
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