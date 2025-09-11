Cyberpunk 2077 s'offre encore une mise à jour avec le patch 2.31, voici les détails

CD Projekt RED propose une nouvelle mise à jour aux joueurs de Cyberpunk 2077, pour leur plus grand plaisir. Retrouvez tous les détails dont le patch notes.
On peut dire que le studio polonais ne chôme pas. Malgré la volonté d'aller de l'avant en travaillant sur The Witcher 4
., mais aussi Cyberpunk 2, il n'en n'oublie pas pour autant Cyberpunk 2077, sorti il y a cinq ans, avec une énième mise à jour, la version 2.31, qui vient corriger quelques soucis, tout en améliorant des points. Vous pouvez retrouver le patch notes complet ci-dessous pour tout savoir de la mise à jour 2.31 de Cyberpunk 2077
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Patch notes version 2.31 Cyberpunk 2077
Véhicules
- AutoDrive a été mis à jour. En vous rendant vers une destination sélectionnée, le véhicule conduit désormais de manière fluide, il double d'autres véhicules bloquant la route et ne s'arrête plus aux feux de signalisation. Le mode Conduite libre a également été mis à jour pour suivre les règles de circulation et se déplacer dans la ville de manière plus fiable.
- Correction d'un bug à cause duquel Johnny apparaissait toujours sur le siège passager dans les taxis Delamain.
- Correction d'un bug à cause duquel l'utilisation du CrystalCoat sur la Yaiba ARV-Q340 Semimaru faisait clignoter ses roues de couleurs différentes.
Mode photo
- La plupart des nouvelles poses introduites dans la mise à jour 2.3 fonctionnent désormais correctement pour tous les genres.
- La collision des PNJ a été désactivée, ce qui facilitera le positionnement des PNJ sur d'autres objets disposant de collision (par ex. sur le capot des voitures).
- Correction d'un bug à cause duquel certaines poses ne marchaient pas pour Royce.
Quêtes et monde ouvert
- Freedom - L'entrée du journal qui apparaît lorsque vous choisissez de ne pas voler la Rayfield Caliburn "Mordred" a été corrigée.
- Motorbreath - Lorsque V n'arrive pas à suivre et arrêter la Semimaru et reçoit un message de River disant qu'il recontactera bientôt V, le message suivant n'arrivait jamais. Ce problème a été résolu.
- Motorbreath - Correction d'un bug à cause duquel la Yaiba Semimaru pouvait se retourner pendant la course-poursuite, vous empêchant d'y accéder.
- Motorbreath - Il n'est plus possible de déclencher la quête si River est mort dans The Hunt.
- Motorbreath - Vous pouvez désormais acquérir la Yaiba ARV-Q340 Semimaru via AUTOFIXER, même si vous avez échoué pendant la quête The Hunt, qui débloque normalement la quête secondaire pour obtenir le véhicule.
- Nitro (Youth Energy) - Résolution d'un plantage de jeu qui pouvait se produire dans certains cas après avoir quitté le showroom de Yaiba.
- Nitro (Youth Energy) - Correction d'un bug à cause duquel l'interface utilisateur dans le showroom Yaiba était coupée lorsque l'option "Éléments de l'ATH plus grands" était activée.
Divers
- Correction de divers bugs de localisation et de synchronisation labiale dans plusieurs langues.
- Ajout d'une option pour désactiver le vignettage. Elle se trouve dans Paramètres → Graphismes → Paramètres de base.
- Correction d'un bug sur PC et Mac qui empêchait les reflets en ray-tracing de s'afficher correctement lorsqu'ils étaient activés sous certaines conditions.
- Correction de divers problèmes d'affichage des messages de Delamain.
- Divers correctifs pour les vendeurs.
Modifications spécifiques PC
- Correction d'un bug à cause duquel l'option NVIDIA Reflex pouvait être désactivée lorsque la génération d'images DLSS était activée, créant un affichage d'écran rose.
- Correction d'un bug à cause duquel le path-tracing ne s'activait pas correctement dans certains cas.
Modifications spécifiques Mac
- Correction d'un bug à cause duquel le changement des préréglages graphiques sur Mac définissait l'option de reflets de l'espace écran sur une valeur plus élevée par rapport aux préréglages équivalents sur PC.
- Correction d'un bug qui affichait un écran blanc permanent en accédant à la danse sensorielle dans Le renseignementlorsque la génération d'images était activée.
- La sélection de l'option "Par défaut" dans les paramètres vidéo ne désactive plus le mode HDR.
- En sélectionnant une valeur de résolution maximale de MetalFX DRS plus élevée que celle appliquée par le préréglage "Ce Mac" pouvait causer des artefacts visuels. Ce bug a été corrigé.
- Le comportement inversé de l'option "Couper le son du jeu en arrière-plan" dans les Paramètres a été corrigé.
- L'avertissement obsolète "(Nécessite le redémarrage du jeu)" a été supprimé de la description du paramètre "Désactiver le son spatial".
- Correction d'un bug sur la version App Store à cause duquel le jeu se bloquait sur l'écran "Appuyez sur Espace pour continuer".
- Optimisations de stabilité et de performance diverses.
commentaire (1)
Donc que de l'inutile ou du vieux