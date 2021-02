Cyberpunk 2077 repousse son patch 1.2

Bien que nous souhaitions ardemment livrer le Patch 1.2 pour Cyberpunk 2077 dans les délais précédemment indiqués, la cyber-attaque récente sur l'infrastructure informatique du studio ainsi que l'étendue de la mise à jour rendent ces délais impossibles — nous avons besoin de davantage de temps.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Il y a quelques semaines, CD Projekt RED a été victime d'une cyberattaque , et il semblerait que les joueurs aient également des répercussions, étant donné que la. Le studio l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, expliquant que ce problème et l'étendue de la mise à jour demandent davantage de temps.L'entreprise polonaise profite pour nous apprendre que, apportant « de nombreuses améliorations de qualité et corrections ». Espérons que les nombreux bugs seront corrigés, et que l'optimisation améliorée, notamment sur PS4 et Xbox One. De ce fait, la nouvelle fenêtre de sortie est programmée. De plus amples informations seront partagées « à mesure que la date s'approche ».