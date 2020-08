Cyberpunk 2077 proposera un environnement destructible

Les joueurs vont vivre des choses très simples. Par exemple, si vous avez une fusillade dans un bar et que vous tirez sur l’environnement, vous verrez des verres ou des bouteilles exploser sous l'impact des balles. Nous voulions avoir le sentiment qu'en gros, après une fusillade, l'endroit où vous avez tiré est détruit.

Nous voulons donc que les joueurs utilisent des armes pour détruire la couverture, afin que les ennemis soient désavantagés.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Pour quesoit parfait, il faut que le moindre détail le soit également. Pour cela,, allant du plus petit objet à l'environnement général.Dans une interview accordée à VG247 , concepteur principal du gameplay, est revenu sur certains points et notamment. Il indique que cela est mis en place dans le but d'avoir une scène avant/après combat totalement différente, pour que les échanges de tirs soient bel et bien visibles.Cette destruction ne s'arrête cependant pas qu'à de petits éléments du décor, puisque, les rendant ainsi plus vulnérables.Encore mieux, si vous vous trouvez dans un endroit qui le permet,. Par exemple, détruire un tuyau dans lequel se trouve de l'eau en fera jaillir de l'endroit endommagé. Cette fonctionnalité concerne « presque tous les objets dans le jeu » affirme Pawel Kapala.Des propos qui devraient rassurer celles et ceux attendant de pied ferme, même si CD Projekt met la barre encore plus haute avec ce genre de déclaration. Nous pourrons constater si le résultat est au rendez-vous dès ce 19 novembre, date de sortie de Cyberpunk 2077 sur PC, PS4 et Xbox One. Pour rappel, les armes et les différents choix de vie ont récemment été présentés, rendez-vous ici pour les armes et ici pour les choix de vie.