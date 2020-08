Les différents chemin de vie de Cyberpunk 2077

Street Kid (Gosse des rues)

Nomade

Corpo

Nous savions déjà que les joueurs de Cyberpunk 2077 pourraient choisir un passif à leur personnage parmi trois différents. Si l'histoire reste la même quel que soit le parcours choisi, certains dialogues ou certaines scènes seront propres à chaque scénario. Ainsi, lors de la création du personnage, nous pourrons choisir entreen version originale). Ces derniers ont été présentés en vidéo, et nous vous proposons un petit résumé de ce qu'il faut savoir à leur sujet.Le personnage incarné a grandi à Heywood, un quartier qu'il connaît bien ou l'entraide est primordiale. Il est toutefois précisé qu'il est difficile de sortir du quartier, d'autant plus que la criminalité est fortement présente. Le personnage a néanmoins réussi à se faire respecter par de nombreux autres habitants de la zone.Comme le sous-entend le nom, le personnage ici est plus calme et plus vagabond qu'un Street Kid. Dès son plus jeune âge, il parcourait les routes avec la famille qu'il a choisie. Les Nomades ont une certaine envie de liberté, ce qui se fait plus rare dans les rues de Night City, notamment à cause des Corpos.Ici, V subit davantage de pression que les deux autres chemins, et doit notamment éliminer certaines cibles, sous les ordres d'un certain Saburo Arasaka. Nous comprenons alors que le personnage devra tenter de prendre du recul, puisque sa vie est en danger en restant dans cette organisation.Une fois que vous aurez choisi le passif de V, les dialogues notamment différeront, puisqu'en fonction de vos racines, vous aurez plus ou moins de choix dans les dialogues, et certains personnages seront plus réticents à collaborer. Néanmoins, comme nous vous le disions ci-dessus,Ce système de passif permet une certaine rejouabilité, d'autant plus qu'un système de choix et conséquence sera disponible. Vous pouvez découvrir ces trois parcours en vidéo :arrivera, pour rappel, le 19 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.