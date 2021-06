Cyberpunk 2077 : Plus de la moitié de l'équipe travaille encore dessus, pour répondre aux attentes

PC → 22,98 € au lieu de 59,99 €, soit 62 % de réduction.

En avril, le studio polonais nous expliquait qu' il ne comptait pas laisser de côté Cyberpunk 2077 et ses nombreux problèmes , pour en faire un titre de qualité. Si nous n'avons pas eu de nouvelles informations concernant les améliorations (la dernière mise à jour datant de fin avril), ni sur les DLC et autres contenus additionnels,À l'occasion de la publication des résultats financiers du premier trimestre de l'année, la société qui s'est fait connaître avec la franchise The Witcher, a expliqué. Ainsi, actuellement, « une grande partie de l'équipe continue de travailler pour s'assurer que Cyberpunk 2077 offre un divertissement encore meilleur aux joueurs », en améliorant la qualité sur old-gen notamment, mais aussi sur le patch next-gen, qui doit arriver plus tard dans l'année.En outre, nous apprenons que(dont la production débutera en 2022). « Il y a des équipes, des équipes plus petites, en transformation, qui se préparent à travailler sur nos projets à venir. L'année prochaine est l'année où nous voulons faire des équipes discrètes et travailler à grande échelle ».D'ici là, nous devrions donc pouvoir bénéficier de, mais aussi découvrir les DLC, qui étaient normalement prévus en début d'année 2021.