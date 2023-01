Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty serait « la plus grande extension » que CD Projekt RED ait jamais créé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Les joueurs et les joueuses ayant appréciéattendent avec impatience l'arrivée de l'extension « Phantom Liberty », devant se rendre disponible en cette année 2023. En décembre 2022, nous avons eu le droit à une nouvelle bande-annonce introduisant le personnage de Solomon Reed, joué par Idris Elba (série Luther). En ce jour, le contenu additionnel Phantom Liberty refait parler de lui.En effet, récemment, Marek Bugdoł, qui travaille en tant que responsable des relations investisseurs pour CD Projekt RED, s'est entretenu avec les journalistes du site polonais Parkiet et a déclaré que. Cela semble donc plutôt prometteur. Surtout au vu de la qualité et du contenu conséquent des deux extensions, Hearts of Stone et Blood & Wine, de The Witcher 3: Wild Hunt , qui ont grandement plu aux joueurs et aux joueuses mais aussi à la presse spécialisée à leur sortie.Pour rappel, l'extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077, qui sera payante, nous invitera à découvrir une toute nouvelle zone. Néanmoins, nous ne possédons pas encore son nom. D'après les dernières informations partagées, ce DLC, n'ayant pas de date de sortie à l'heure actuelle, sera le seul et unique puisque CD Projekt RED a prévu de développer une suite (connu sous le nom « Project Orion »).