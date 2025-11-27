CD Projekt RED voit les choses en grand pour The Witcher 4 et Cyberpunk 2

CD Projekt RED dévoile ses plans ambitieux pour l'avenir de ses franchises phares. Avec des effectifs records alloués à The Witcher 4 et une montée en puissance programmée pour la suite de Cyberpunk 2077, le studio polonais prépare une offensive massive pour la prochaine génération de RPG.
Les chiffres donnent souvent le vertige dans l'industrie du jeu vidéo, mais ceux récemment communiqués par CD Projekt RED témoignent d'une ambition sans précédent. Alors que le studio a traversé une période de reconstruction après le lancement tumultueux de son dernier titre, il semble désormais en ordre de bataille pour livrer ses prochains blockbusters, à savoir la suite de Cyberpunk 2077 et The Witcher 4, et ce, en renforçant graduellement les effectifs
.
Une force de frappe massive pour The Witcher 4
Dans le cadre de la présentation de ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'année fiscale
, CD Projekt a levé le voile sur la répartition actuelle de ses équipes. Le constat est sans appel : le projet Polaris, nom de code de The Witcher 4, est entré dans une phase critique. Ce ne sont pas moins de 447 développeurs qui travaillent activement sur ce titre très attendu
. Si ce chiffre ne représente qu'une augmentation modeste de trois personnes par rapport au dernier rapport de juillet, il confirme surtout la stabilité de la production, lancée à plein régime il y a près d'un an.
Ce déploiement de force illustre la volonté du studio de ne rien laisser au hasard. En basculant sur l'Unreal Engine 5, CD Projekt espère offrir « le jeu The Witcher le plus immersif et ambitieux
» jamais créé. Cette concentration des talents est nécessaire pour maîtriser ce nouvel outil technologique et éviter les écueils techniques du passé. Cependant, cette focalisation sur l'univers du Sorceleur ne signifie pas que le futur dystopique de Night City est abandonné, bien au contraire.
Cyberpunk 2 : La montée en puissance programmée
Si The Witcher 4 est la star du moment, la suite de Cyberpunk 2077, connue sous le nom de Project Orion, prépare sa propre révolution en coulisses. Actuellement, l'équipe dédiée a vu ses rangs grossir,
passant de quelques dizaines à un groupe plus solide, contribuant à la croissance globale du studio qui compte désormais 851 développeurs au total. Mais c'est surtout la feuille de route à l'horizon 2027 qui retient l'attention.
Le studio a détaillé un plan d'expansion agressif pour ses antennes nord-américaines. Entre octobre 2025 et 2027, l'objectif est de doubler la taille du studio de Boston pour dépasser les 300 développeurs
. En ajoutant les renforts prévus à Varsovie et Vancouver, l'équipe totale dédiée à cette suite devrait, elle aussi, franchir la barre des 450 personnes d'ici deux ans
.
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