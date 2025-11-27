CD Projekt RED voit les choses en grand pour The Witcher 4 et Cyberpunk 2



le 27 novembre 2025 à 11h15 Publié par Clémence Usseglio le 27 novembre 2025 à 11h15

CD Projekt RED dévoile ses plans ambitieux pour l'avenir de ses franchises phares. Avec des effectifs records alloués à The Witcher 4 et une montée en puissance programmée pour la suite de Cyberpunk 2077, le studio polonais prépare une offensive massive pour la prochaine génération de RPG.