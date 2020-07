Cyberpunk 2077 : L'objectif est d'en faire une référence, à l'image de The Witcher 3

CD Projekt RED a pour objectif de faire de Cyberpunk 2077 une référence dans le milieu vidéoludique, comme peut l'être The Witcher 3.

Il n'y a aucune rancune ou de mauvaise volonté envers les autres studios, parce que tout le monde dans cette industrie fait avancer le milieu ensemble. Mais, depuis The Witcher 3, qui a connu un succès incroyable, c'est une compétition et une compréhension différente de nous-mêmes en tant qu'équipe. Nous avons déjà établi la référence pour un jeu, et nous essayer de faire toujours la même chose. Il s'agit donc de toujours essayer d'améliorer les choses, mais aussi de comprendre qu'il y a une différence et de se demander comment nous faisons pour que ces différences soient bénéfiques. Mais oui, nous essayons toujours de faire des jeux qui définissent un genre et qui sont révolutionnaires.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Cinq ans après la sortie de The Witcher 3 . Si l'attente est importante autour de ce RPG dystopique c'est dans un premier temps parce que les différentes promotions faites depuis plusieurs mois semblent faire de ce jeu un jeu prometteur, mais aussi parce que le cachet du studio est important.En effet, la firme polonaise est avant tout connue pour avoir développé la trilogie The Witcher, sortie entre 2007 et 2015 et notamment le troisième opus, devenant même le studio de jeux vidéo le plus important d'Europe en mai , devant Ubisoft. La société compte bien mettre en œuvre son savoir-faire pourafin de frapper un grand coup avec sa sortie, même si le studio souhaite rester humble, en faisant preuve d'abnégation., level designer, s'est entretenu à ce sujet dans le dernier numéro du magazine EDGE (via GamingBolt ).Avec cette nouvelle déclaration,. Le titre s'est récemment montré avec du gameplay, permettant d'en découvrir davantage, avant sa sortie qui est prévue pour le 19 novembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.