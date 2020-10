Cyberpunk 2077 partage un nouveau teaser, avec Keanu Reeves, lors des finales NBA

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



, CD Projekt RED a décidé de surprendre les téléspectateurs du premier match des finales NBA. Cette année, ce sont les Los Angeles Lakers qui affrontent le Heat de Miami, soit l'équipe de LeBron James contre l'une des anciennes équipes de LeBron James. Si le match a vu les Californiens s'imposer 116-98,En effet, la firme polonaise a profité de l'un des événements les plus populaires aux États-Unis, mais aussi dans le monde, pour mettre en avant son RPG futuriste,, encore une fois. Bien évidemment, aucune nouvelle information n'est dévoilée durant ces quelques secondes, mais il s'agit d'une bonne piqûre de rappel pour quiconque aurait oublié que la sortie de Cyberpunk 2077 était imminente, mais aussi que l'acteur canadien était de la partie, puisqu'il y incarne Johnny Silverhand.Rythmées sur une musique de Billie Eilish, les paroles de Keanu Reeves rappellent aux joueurs qu'ils peuvent devenir ce qu'ils veulent et qui ils veulent dans Cyberpunk 2077, seulement si leur corps « peut en payer le prix ». Cyberpunk 2077 arrivera le 19 novembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One, avec un upgrade possible sur PS5 et Xbox One Series X/S.