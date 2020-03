Cyberpunk 2077 : Nouveau look pour la version féminine de V

Le 8 mars dernier, le monde entier fêtait la journée des droits de la Femme. À cette occasion CD Projekt Red a dévoilé un nouveau look pour la protagoniste féminine de Cyberpunk 2077.

le précommander sur PC à moindre coût via notre partenaire Instant Gaming

N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Cyberpunk 2077.

Après la rencontre avec le Tyger Claws continue de nous dévoiler quelques exclusivités concernant son prochain jeu,, qui sortira le 17 septembre 2020. Le 8 mars dernier, à l'occasion de la journée mettant à l'honneur les femmes, le studio en a profité pour dévoiler un nouveau look pour l'héroïne féminine du jeu.C'est dans un tweet publié sur Twitter que. Arborant quelques changements subtils, son look badass est toujours d'actualité, mais terminé les cheveux noirs et place à de la couleur avec une chevelure rose, un half-hawk plus prononcé et un maquillage plus discret pour laisser place à des piercings et à une cicatrice beaucoup plus marquée qu'auparavant.En plus de ce nouveau look pour Miss V,. Vous pourrez ainsi choisir votre personnage préféré en optant pour la version masculine ou féminine de V, notre protagoniste.Pour rappel,sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia dès le 17 septembre 2020. Vous pouvez d'ores et déjà