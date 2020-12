Cyberpunk 2077 n'est plus disponible sur le PS Store, remboursement proposé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Décidément, rien ne va du côté de CD Projekt RED. Si, les versions PS4 et Xbox One connaissent plus de problèmes, avec de nombreux bugs et une optimisation à revoir. Le studio polonais, en charge du développement, en est parfaitement conscient et travaille pour apporter desPour limiter le nombre de joueurs achetant Cyberpunk 2077 , Sony a fait un choix assez rare puisque« jusqu'à nouvel ordre ». Cela a pour but de satisfaire ses clients, qui ne pourront pas acheter un jeu qu'ils risquent de ne pas apprécier, du moins pour le moment. Il sera réintégré lorsque l'expérience sera améliorée par CD Projekt RED. Dans le même temps,. Vous pouvez envoyer votre demande en passant par cette adresse De son côté, les développeurs ont indiqué que le titre restait disponible en version physique. Le studio fait également tout son possible pour améliorer le jeu le plus rapidement, afin qu'il puisse très vite faire son retour.Rappelons que, lesquelles apporteront normalement des améliorations drastiques sur PS4 et Xbox One.