Cyberpunk 2077 n'a pas encore partagé ses plus beaux visuels, assure CD Projekt

Selon le studio de développement, Cyberpunk 2077 n'a pas encore montré ses meilleurs graphismes. Il explique toutefois que pour profiter pleinement de ces derniers, il faudra jouer en 4k.

Nous ne vous apprenons rien lorsque nous vous disons que. Et si nous allons devoir patienter davantage, à cause de son report , les futurs joueurs ont hâte de pouvoir parcourir la, lieu où se dérouleront la plupart des aventures de V, le protagoniste.Grâce aux nombreux trailers et autres visuels déjà partagés par CD Projekt,. Néanmoins, John Mamais, directeur du studio, a récemment indiqué lors d'un échange avec nos confrères de OnMSFT que le titre bénéficiait depuis peu, rendantencore plus beau. Celle-ci rend Night City encore plus vivante et réelle que jamais. John Mamais conclut en affirmant que Cyberpunk 2077 sera « encore plus époustouflant que ce que nous avons vu jusqu'à présent ».Malheureusement, aucune image avec cette nouvelle technologie n'a encore été partagée, mais nous languissons de les découvrir. CD Projekt rajoute tout de même que pour profiter pleinement de ces graphismes,pour apprécier chaque petit détail.En attendant d'en savoir davantage, avant l'E3 2020 en juin prochain espérons-le, nous rappelons que Cyberpunk 2077 sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia dès le 17 septembre 2020.