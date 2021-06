Cyberpunk 2077 : Microsoft revoit ses conditions de remboursement

L'équipe de CD Projekt Red continue de travailler dur pour améliorer l'expérience de Cyberpunk 2077 pour les joueurs Xbox et a effectué un certain nombre de mises à jour. Compte tenu de ces mises à jour, Microsoft reviendra à notre politique standard de remboursement des jeux numériques pour Cyberpunk 2077 le 6 juillet pour les nouveaux achats et les achats existants.

et plus de six mois d'absence dans le le titre de CD Projket RED est de nouveau disponible depuis le 21 juin dernier pour les joueurs de chez Sony. Toutefois, malgré sa réapparition, le constructeur a laissé un message dans sa boutique, indiquant qu'il est préférable de ne pas effectuer cet achat si les joueurs ne sont pas en possession d'une PS4 Pro ou d'une PS5. Suite à la suppression du jeu dans la boutique le 17 décembre 2020,avait remboursé les joueurs ayant acquis le jeu de façon dématérialisé.Depuis cette affaire,a, semble-t-il, décidé de revoir, et a donc décidé d'y mettre fin pour ce titre.Contrairement à, avec une mention informant que « les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes de performance lorsqu'ils jouent à ce jeu sur les consoles Xbox One jusqu'à ce que ce jeu soit mis à jour ». Ainsi,dans le Microsoft Store, et ce, « jusqu'à nouvel ordre ». Néanmoins,De manière générale, dans les conditions de, lorsque les utilisateurs demandent un remboursement d'un jeu, bien que les ventes de produits soient considérées comme définitives, la société prend tout de même la peine d'étudier certains facteurs comme le temps écoulé depuis l'achat ainsi que le temps d'utilisation du produit.Pour rappel, Cyberpunk 2077 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S. Le studio CD Projekt RED avait annoncé durant ce mois de juin que plus de la moitié de l'équipe travaille encore dessus afin de répondre aux attentes des joueurs