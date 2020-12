Cyberpunk 2077 : MàJ 1.03, tous les détails

MàJ 1.03 Cyberpunk 2077, patch notes

Amélioration des performances et de la stabilité.

Optimisation des performances pour améliorer la fréquence d'images pour les GPU RTX.

Correction de divers crashs sur PS4 et Xbox One.

Correction de problèmes de crashs.

Correction d'un problème faisant chuter les FPS.

Correction d'un problème de textures.

Correction d'un problème sur le chargement du jeu.

Diverses autres corrections, notamment sur les performances.

Ce 11 décembre, les joueurs de Cyberpunk 2077 peuvent profiter d'un nouveau correctif dans le but d'améliorer l'expérience de jeu,. Sur PS4 et Xbox One, le titre est particulièrement mal optimisé et moult textures chargent mal, sans parler des crashs répétitifs. CD Projekt en est conscient et tente avec cette mise à jour de les limiter.Vous pouvez retrouver le petit patch notes de la mise à jour 1.03 de Cyberpunk 2077, d'ores et déjà disponible au téléchargement :Bien entendu, il est fort probable que cette mise à jour ne règle pas tout. D'autres devraient, très vite, être déployées, dans le but de corriger le maximum de problèmes rapidement.