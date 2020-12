Cyberpunk 2077 : MàJ 1.04, tous les détails

Mise à jour 1.04 Cyberpunk 2077, patch notes Quêtes Correction d'un problème lié à la réalisation de l'objectif final dans Contrat : Liberté de la presse.

Correction d'un problème avec le démarrage de la conversation avec Johnny à la fin de Life During Wartime.

Correction d'un problème rare avec les PNJ n'appelant plus V si la quête A Like Supreme était abandonnée à mi-chemin.

Correction d'un problème avec Nix qui n'allait pas dans son état par défaut dans Spellbound et KOLD MIRAGE.

Correction de problèmes bloquant la progression dans I Fought The Law lorsque le joueur quitte la zone de quête.

Correction de l'impossibilité de trouver Delamain dans Epistrophy.

Correction d'un problème qui se produisait lors de la deuxième phase de la quête après avoir terminé la bataille de Pacifica avec Ozob et si celle-ci est jouée après la finale.

Correction d'un problème avec les nomades qui n'étaient plus présents si le joueur quittait la zone de quête au milieu du combat dans With a Little Help from My Friends / Queen of the Highway.

Mappages ajustés et suivi de quête réactivé dans M'ap Tann Pèlen/I Walk the Line/Transmission.

Correction des contraintes de liberté pour se lever et s'asseoir si aucune des conditions bleues n'est remplie dans Violence.

Correction de problèmes de temps et d'espace causés en sortant de la zone de quête ou par l'abandon de la quête dans Following the River.

Correction d'un problème avec la conversation avec Johnny qui ne débutait pas après avoir quitté l'hôtel dans Tapeworm.

Correction d'un problème avec le blocage de la quête en quittant la zone de quête avant de gravir la colline dans Following the River.

Correction de l'objectif "Aller au stand 9" qui ne se terminait pas si le joueur entrait trop rapidement dans la pièce dans Automatic Love.

Correction des problèmes qui laissait Jackie assis dans The Ripperdoc.

Autres corrections de quêtes Jouabilité Correction de l'aperçu dans la fabrication d'armes. Visuel Les apparitions soudaines de véhicules ont été réduites.

Le passage de la perspective à la première personne à la troisième personne dans un véhicule a été accéléré.

Correction de problèmes avec les animations manquantes des PNJ importants pendant les cinématiques. Performance et stabilité Amélioration de la stabilité, y compris diverses corrections de crash. Divers Modification de l'effet clignotant sur les braindances pour réduire le risque d'induire des symptômes épileptiques. L'effet a été atténué et les flashs ont été réduits en fréquence et en amplitude.

Suppression des chansons protégées par des droits d'auteur présentes dans le jeu avec la fonction «Désactiver la musique déposée» activée. Spécifique au PC Changer la langue par défaut dans les paramètres du jeu la définit désormais correctement sur la langue de votre client Steam. Spécifique aux consoles

Amélioration de la qualité des reflets sur Xbox One et PlayStation 4 pour éliminer l'effet de bavure.

Correction du succès "La Terre vaine" sur Xbox bloqué à 97% après avoir terminé toutes les missions nécessaires dans les Badlands.

Correction d'un problème où la version originale PT-BR n'était pas disponible pour les joueurs Xbox aux États-Unis.

Malgré les nombreux bugs et crashs sur consoles, Cyberpunk 2077 est pour le moment un succès, en témoignent par exemple les commentaires positifs sur Steam. Le jeu n'est pas parfait et CD Projekt RED compte bien apporter de nombreux correctifs dans le but d'améliorer l'expérience globale en limitant les crashs en tout genre, les problèmes d'optimisation ou encore les textures qui ne chargent pas.De ce fait, comme indiqué sur le forum , leest implanté sur PC et PlayStation ce 11 décembre dans la soirée et le sera « dès que possible » sur les consoles Microsoft. Nous y retrouvons ici la résolution de plusieurs problèmes liés aux quêtes, tout en améliorant la stabilité. Vous pouvez consulter le patch notes complet partagé par les développeurs ci-dessous.