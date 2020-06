Cyberpunk 2077 : Les DLC et le multijoueur sortiront plus tard que prévu

Suite au report de quelques semaines de Cyberpunk 2077, les extensions et le multijoueur arriveront, en toute logique, plus tard que prévu.

Pour ce qui est de l'extension multijoueur, son lancement va aussi être retardé, même si celui-ci est plus éloigné que les autres extensions.

, qui paraîtront après la sortie du RPG post-apocalyptique, lesquels seront rejoints quelque temps plus tard par. Malheureusement, suite au report de deux mois du titre , annoncé ce 18 juin, les DLC et le multijoueur sont « proportionnellement » reportés, sans grande surprise.Adam Kicinski a partagé la nouvelle lors d' une conférence téléphonique , indiquant que les DLC, que le studio préfère nommer extensions,. Il précise par la même occasion que ces dernières sont en cours de développement. Adam Kicinski a tenu les mêmes propos pour la partie multijoueur.Si nous pouvions espérer qu'une ou plusieurs de ces extensions seraient publiées en même temps que la sortie de Cyberpunk 2077, ou peu de temps après, il faudra finalement attendre encore avant de pouvoir en profiter. Notez que pour le moment, aucune date de sortie n'a été donnée pour le lancement de ces extensions, même si le multijoueur ne devait initialement pas voir le jour avant l'année 2022 , et sera gratuit sur PS5 et Xbox Series X pour les possesseurs d'une copie sur PS4 ou Xbox One. Une mise à jour de mise à niveau sera publiée plus tard pour les consoles next-gen.