Cyberpunk 2077 : Les dents et les ongles seront personnalisables

D'ailleurs, vous pouvez aussi choisir la longueur de vos ongles ou choisir votre style dentaire. La liberté est importante pour nous non seulement dans le jeu, mais aussi dans le façonnage de votre personnage.

Il y a quelques semaines, nous apprenions que la personnalisation aurait une place importante dans, à tel point que nous aurons même la possibilité de customiser les organes génitaux . D'après, ce point ne sera pas à négliger puisque le sexe aura une part assez conséquente dans le titre, étant donné queAujourd'hui,, toujours axés sur la personnalisation, et cette fois-ci,. D'après la page Facebook allemande officielle de Cyberpunk 2077 , nous apprenons en effet queSuite à cela,en apportant quelques précisions : les joueurs pourront changer la couleur de leurs dents, la longueur et la couleur de leurs ongles, ainsi que les motifs du vernis à ongles. Cependant,, les développeurs souhaitant garder quelques surprises et une part de mystère.Alors que dans certains jeux le panel de choix reste assez restreint, nous constatons d'ores et déjà que ce ne sera pas le cas avec, poussant ainsi l'imagination et la créativité des joueurs à son paroxysme.Pour rappel, Cyberpunk 2077 sera disponible le 10 décembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S et PC.