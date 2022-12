Cyberpunk 2077 : Le développement de sa suite ne démarrera pas tout de suite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a quelques semaines, CD Projekt RED a surpris le monde en annonçant de nombreux projets . Trois centrés sur l'univers de The Witcher, avec une nouvelle trilogie, le remake du premier épisode et un jeu encore secret, mais aussi une nouvelle licence, avec comme nom de code « Hadar ». En plus de tout cela,Grâce à la dernière conférence pour présenter le bilan financier , CD Projekt RED a donné quelques précisions sur cette suite, qui n'est pas à attendre tout de suite. Si nous pouvions penser qu'un travail de pré-production était déjà entamé, ou sur le point d'être fait, en parallèle du développement de l'extension, qui doit arriver en 2023,« Après la sortie de Phantom Liberty, nous commencerons à travailler sur le prochain jeu Cyberpunk » explique Adam Kiciński, PDG. Mais ce n'est que la phase conceptuelle, celle où les idées sont échangées et où les grandes lignes du jeu se dessinent, qui sera lancée en 2023, par seulement quelques personnes, une « équipe plus petite que celle qui travaille actuellement sur Phantom Liberty » selon ses mots, puisque la priorité sera la nouvelle trilogie The Witcher. La phase de pré-production, qui est la première vraie étape dans le développement, ne commencera « probablement pas l'année prochaine », a affirmé le PDG.En d'autres termes, malgré l'annonce surprise,. Même si CD Projekt a ouvert de nouveaux studios pour travailler sur tous ses projets, il ne faut pas l'attendre avant plusieurs années. D'ailleurs, le premier jeu à sortir devrait être le nouveau The Witcher, pas avant 2024.