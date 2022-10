Cyberpunk 2077 : Une suite annoncée par CD Projekt RED, avec Project Orion

Project Orion, une suite pour Cyberpunk 2077

Orion is a codename for our next Cyberpunk game, which will take the Cyberpunk franchise further and continue harnessing the potential of this dark future universe. pic.twitter.com/JoVbCf6jYZ — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 4, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Deux ans après le lancement de, et dans l'attente du DLC Phantom Liberty, qui arrivera en 2023 sans date plus précise pour le moment, le RPG accueillera une suite, prochainement. CD Projekt RED a en effet tenu à présenter ses projets à la communauté, et parmi eux nous retrouvons un nouvel opus de la franchise, alors que la série Edgerunners produite par Netflix a permis de redonner un second souffle au jeu.Nous n'avons, bien évidemment, aucune information concernant cette suite, si ce n'est qu'elle porte actuellement le nom de. Il s'agit d'un jeu qui seraet qui exploitera le potentiel de cet univers futuriste sombre. Concernant le nom final, le contexte et même les protagonistes présents, nous n'en savons rien pour le moment, et ne vous attendez pas à en découvrir plus prochainement. CD Projekt RED nous en dira plus en temps voulu, mais ce « Cyberpunk 2077 2 » ne devrait pas sortir de sitôt.Le prochain jeu du studio polonais devrait d'ailleurs être un The Witcher, premier épisode d'une nouvelle trilogie , comme il l'a confirmé sur les réseaux sociaux. Nous aurons également le droit à deux autres projets The Witcher (Sirius et Canis Majoris), mais aussi une toute nouvelle licence, projet Hadar. Bien évidemment, aucun calendrier de sortie n'a pour le moment été publié, mais la suite de Cyberpunk 2077 n'est, selon les informations communiquées, pas encore entrée en phase de pré-production, contrairement au prochain The Witcher.En attendant, nous devrions très vite avoir une date de sortie pour le DLC Phantom Liberty, qui a atteint la phase finale de son développement.