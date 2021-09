Cyberpunk 2077 : La mise à jour next-gen est toujours prévue pour 2021, mais un report est possible

L'objectif est de sortir la mise à jour next-gen de Cyberpunk 2077 plus tard dans l'année. Dans le même temps, nous retenons les leçons que nous avons apprises par le passé et gardons à l'esprit que ce projet est encore en cours de développement. Nous ne pouvons pas dire avec certitude que le calendrier n'évoluera pas.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dans trois mois, cela fera déjà un an que nous avons vu débarquersur nos PC et consoles, pour un lancement assez compliqué. Outre des versions PS4 et Xbox One très problématiques, le jeu en lui-même était rempli de bugs en tout genre, ce qui rendait l'expérience bien moins intéressante qu'elle ne l'aurait dû l'être. Les mois qui ont suivi ont permis de rectifier un peu le tir, même si du travail reste encore à faire.Si les PS5 et Xbox Series ont été légèrement épargnées par les problèmes,. Malheureusement, cette version n'est pas encore disponible et la nouvelle fenêtre de lancement est ce deuxième semestre de l'année. Si la période visée est toujours la même,, comme le studio l'a avoué lors du dernier bilan financier (via VGC ).Il faut donc s'attendre à ce qu'un report soit annoncé, ce qui augmentera encore un peu plus l'attente (et la déception). Pour ce qui est de la mise à jour next-gen de The Witcher 3 , elle aussi prévue pour cette fin d'année, la société polonaise tient également le même discours.