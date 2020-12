Cyberpunk 2077 : Heure de sortie et préchargement

Heure de sortie de Cyberpunk 2077

Heure de préchargement Cyberpunk 2077

PC (GOG) → 7 décembre à 12h.

PC (Steam et Epic Games) → 7 décembre à 17h.

Xbox One et Xbox Series → 3 décembre 17h.

PlayStation 4 et PlayStation 5 → 8 décembre.

PC Édition Standard (GOG) → 48,89 € au lieu de 60 €.

Xbox One Édition Standard → 59,99 € au lieu de 70 €.



Nous y voilà enfin. Après trois reports nous sommes sur le point de découvrir, qui est sans aucun doute l'un des jeux les plus attendus de cette année 2020, si ce n'est le plus attendu pour certains.Pour que personne ne manque ce grand lancement et que tout le monde soit prêt le jour j, le 10 décembre, CD Projekt a partagé les informations concernantmais aussiConcernant la version PC et la version Stadia, nous pourrons en profiter à partir du 10 décembre à 1h en France, soit dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour les versions consoles, quelle que soit la marque, l'accès sera fera avant puisque. Rappelons que sur PS5 et Xbox Series X/S seule la rétrocompatibilité sera disponible. La mise à jour pour les différentes améliorations arrivera plus tard.Étant donné que tout le monde ne possède pas encore une connexion permettant de télécharger des dizaines de gigaoctets en peu de temps, la société polonaise permet de lancer le téléchargement du jeu avant la grande sortie. Voici les horaires :Avant de vous lancer dans le grand bain, n'hésitez pas à vérifier que votre PC puisse faire tourner correctement Cyberpunk 2077 pour éviter toute mauvaise surprise. Nous vous laissons aussi avec l'une des dernières bandes-annonces qui permet de contextualiser un peu l'histoire, qui s'annonce passionnante.arrivera, pour rappel, ce 10 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Stadia. Si vous souhaitez le précommander tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur les plateformes suivantes :