Les configurations PC de Cyberpunk 2077

Configuration minimale

Système d'exploitation : Windows 7 ou 10

Windows 7 ou 10 Processeur : Intel Core i5-3570K ou AMD FX-8310

Intel Core i5-3570K ou AMD FX-8310 Mémoire vive : 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 780 ou AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 780 ou AMD Radeon RX 470 DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 70 Go d'espace disque disponible (SSD recommandé)

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 10

Windows 10 Processeur : Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200G Mémoire vive : 12 Go de mémoire

12 Go de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon R9 Fury

NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon R9 Fury DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 70 Go d'espace disque disponible

est attendu de pied ferme par les futurs joueurs, qui rêvent de le découvrir depuis de nombreux mois, l'attente est d'autant plus longue que le titre a été reporté à deux reprises. Néanmoins, il semble que CD Projekt soit maintenant dans la dernière ligne droite, puisque le studio vient de partagerLa première bonne nouvelle, et comme le studio polonais l'avait affirmé il y a peu ne sera pas très lourd puisqu'il pèsera environ 70 Go. Pour ce qui est des composants nécessaires pour le faire tourner correctement, là encore de belles surprises puisqu'il ne faudra pas une machine de guerre. Un processeur Intel Core i5-3570K ou un équivalent fera l'affaire dans la configuration la plus basse, alors qu'une carte graphique NVIDIA GTX 780 3GB sera suffisante.Bien sûr, pour profiter au mieux de l'expérience, il faudra être doté de composants plus puissants. Vous pouvez retrouver tous les détails des configurations ci-dessous.Bien évidemment, il sera possible de jouer à Cyberpunk 2077 avec une configuration moins puissante, mais il est très probable que l'expérience ne soit pas très qualitative, avec une fréquence d'image par seconde peu élevée et de nombreux lags.Pour rappel,. Il fera son arrivée sur PS5 et Xbox Series X par la suite.