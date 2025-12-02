Cyberpunk 2077 fête ses 5 ans avec un teasing massif et mystérieux

Le 10 décembre marquera le cinquième anniversaire de Cyberpunk 2077. Pour l'occasion, CD Projekt RED a publié un calendrier mystérieux laissant envisager des annonces imminentes.

Des transmissions mystérieuses pour l'anniversaire de Cyberpunk 2077

Canal de communication sécurisé établi. Tenez-vous prêts pour une transmission prioritaire entrante.

SECURE COMMS CHANNEL ESTABLISHED.

STANDBY FOR INCOMING PRIORITY TRANSMISSION…



CYBERPUNK 2077 — 10.12



REED, SOLOMON — 12.12



SONG, SO MI — 29.12



END OF TRANSMISSION. pic.twitter.com/3PcagdOjlt — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 1, 2025

Un teasing très énigmatique













Yes, we do this Birthday & Anniversary Calendar thingy every month! Well, unless there are no birthdays or anniversaries to celebrate. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 1, 2025

De la rédemption à la suite très attendue

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C'est une date que les joueurs et les joueuses n'ont pas oubliée, pour le meilleur et pour le pire. Le 10 décembre prochain marquera officiellement les cinq ans de la sortie initiale de. Si le lancement en 2020 reste gravé dans les mémoires comme l'un des plus chaotiques de l'industrie, le chemin parcouru depuis force le respect. Pour célébrer cet anniversaire symbolique,En effet, sur le compte Twitter/X de la franchise,, accompagnée d'un message qui plonge immédiatement les fans dans l'ambiance du jeu de rôle futuriste.. Tout commence évidemment le 10 décembre, date anniversaire du lancement de. Mais le calendrier pointe également vers le 12 décembre, avec une mention liée à Solomon Reed. Enfin, le 19 décembre semble réservé à Song So Mi, alias Songbird.. S'agit-il de simples hommages, de contenus inédits sur les coulisses du développement, ou d'une ultime mise à jour ? Il est peu probable qu'un contenu jouable majeur soit annoncé, l'équipe ayant officiellement tourné la page après la sortie de l'édition Ultimate, mais l'implication de personnages clés de Phantom Liberty suggère que l'univers narratif sera au cœur de ces célébrations.Il faut, cependant, modérer quelque peu son enthousiasme, étant donné que dans une réponse à un internaute, CD Projekt RED explique que le studio a l'habitude de communiquer à propos des anniversaires des personnages de. Toutefois, étant donné que le titre va souffler sa cinquième bougie en ce mois de décembre, il est possible que le studio de développement polonais nous réserve une surprise. Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, il va falloir attendre le 10 décembre prochain pour en savoir plus à ce sujet. Affaire à suivre, donc...Cette célébration intervient alors quea réussi l'une des plus belles refontes de l'histoire du jeu vidéo. Après des années de correctifs, un travail colossal sur le gameplay et la sortie acclamée de l'extension Phantom Liberty, le titre est devenu l'un des best-sellers du studio. Cette transformation a non seulement restauré l'image de la marque, mais a aussi entraîné des changements structurels profonds au sein de l'entreprise.Désormais, les regards se tournent vers l'avenir. Le développement de la suite, connue sous le nom de code Project Orion, a débuté il y a quelques années dans les nouveaux studios nord-américains de CD Projekt RED, situés à Boston et Vancouver. Lors de son dernier bilan financier, l'entreprise a précisé que 135 développeurs travaillent actuellement sur ce projet, bien que la majeure partie des forces vives soit concentrée sur le prochain opus de The Witcher, soit The Witcher 4. L'objectif affiché est d'atteindre une équipe de 300 personnes dédiées à Cyberpunk 2 d'ici 2027.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.