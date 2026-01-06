Cyberpunk 2077 : Étendre la première partie avec Jackie ne rendrait pas le jeu meilleur, selon un développeur

Le directeur créatif de Cyberpunk 2 s'est, récemment, exprimé à propos du premier acte de Cyberpunk 2077, avec Jackie.

Un premier acte bien calibré pour Cyberpunk 2077

Est-ce que prolonger l'acte 1 (avant le braquage) dans CP77 [Cyberpunk 2077] améliorerait le jeu ?



Non, ça ne l'améliorerait pas. C'est comme dire qu'on devrait passer plus de temps sur Tatooine avec Luke le fermier avant qu'il ne se lance dans toute cette histoire de Jedi.

So would extending Act 1 (before the heist) in CP77 make the game better? 1. No it wouldn't. It's like saying we should spend more time on Tatooine with farmer Luke before he got involved with all this Jedi stuff. (1/3)



[image or embed] — igor.sarzynski (@srznsk.bsky.social) 5 janvier 2026 à 14:41



Où en est Cyberpunk 2 ?

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L'introduction, ou le premier acte, dea su marquer les joueurs et les joueuses (nous ne vous dévoilerons pas de détails à ce sujet pour vous garder la surprise entière). Si ce passage du titre de CD Projekt RED est marquant, c'est aussi en raison de sa durée ainsi que de sa structure. D'ailleurs,En effet, c'est via une récente publication sur son compte BlueSky que. Selon lui,. D'ailleurs, Igor Sarzynski fait un parallèle avec Star Wars Épisode 4 : Un nouvel espoir :Par ailleurs, Igor Sarzynski a précisé que certains joueurs et joueuses sont parvenus à passer plus de 20 heures sur le titre, et plus précisément dans la zone Watson. Chacun étant donc tout à fait libre de passer un certain temps dans le premier acte de Cyberpunk 2077. Dans tous les cas, la communauté peut se (re)lancer dans cet opus, étant donné que la suite semble encore loin.Cyberpunk 2, ou projet Orion, est, comme vous le savez probablement déjà, en cours de développement du côté de CD Projekt RED. Si le projet reste encore très mystérieux et secret, ledit studio de développement a renforcé ses rangs, il y a peu de temps.Toutefois, il va très certainement falloir patienter de nombreux mois avant de pouvoir plonger dans ce nouvel opus Cyberpunk.