Cyberpunk 2077 est le jeu le plus téléchargé sur PS4 après son retour

À la fin du mois de juin,, suite aux améliorations apportées par CD Projekt RED au cours de ces derniers mois. Même si l'indication « l'achat pour une utilisation sur les systèmes PS4 n'est pas recommandé » était affichée, il semblerait que de nombreux joueurs ont tenté l'expérience.Ainsi, comme chaque mois, l'éditeur a révélé la liste des jeux les plus téléchargés sur PS5 et PS4. S'il ne figure pas dans la liste des jeux les plus téléchargés sur PS5,. Il devance les cadors de ces derniers mois que sont NBA 2K21, FIFA 21 ou encore Minecraft et Call of Duty: Black Ops Cold War.Une performance remarquable quand nous savons queet n'est donc resté que 9 jours, contrairement aux autres jeux.Pour rappel, il semblerait qu'une mise à jour importante arrive ces prochains jours, la plus grande depuis son lancement . Nous devrions en savoir un peu plus assez vite. En attendant, si vous ne possédez toujours pas Cyberpunk 2077 , vous pouvez vous le procurer à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :