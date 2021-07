Cyberpunk 2077 devrait bientôt recevoir sa plus grande mise à jour

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Malgré sa sortie ratée sur PS4, Xbox One et les ordinateurs les moins puissants,et surtout, de l'attente que la communauté avait envers cette production. Si du côté de CD Projekt RED la qualité du jeu est dorénavant qualifiée de satisfaisante , les joueurs espèrent bien plus dans les mois à venir, avec de nouvelles améliorations, mais surtout, le contenu post-lancement promis en début d'année.Si nous n'avons pas encore d'informations sur quand les DLC et autres nouveautés seront introduites,. Effectivement, le studio polonais a publié une courte vidéo sur YouTube et Instagram, avant de la supprimer, laquelle teasait « la plus grosse mise à jour à ce jour » et « encore plus à venir ».Nous devrions donc avoir de plus amples informations dans les jours à venir sur ce qui être implanté dans. Nous devrions, en plus de nouvelles améliorations et correction de bugs, avoir du nouveau contenu. Rappelons qu'en début d'année, CD Projekt RED avait teasé « une pluie de DLC », qui n'est jamais apparue. Une mise à jour next-gen est également programmée pour ce deuxième semestre.