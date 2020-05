Cyberpunk 2077 est à la phase finale de son développement

Le développement du RPG futuriste est sur le point d'être terminé, comme l'a indiqué CD Projekt en personne.

a malheureusement connu un report important en début d'année, qui a décalé sa date de sortie de cinq mois. Cependant, alors que certains craignaient un second retard causé cette fois-ci par le coronavirus,. Une tendance qui s'est confirmée lors de la publication des derniers résultats financiers de la firme polonaise Dans ces derniers nous apprenons, entre autres, que, à un peu plus de trois mois de son lancement. Le temps supplémentaire sera alloué au polissage du titre, afin de le rendre aussi meilleur que possible en limitant les divers petits problèmes et en l'optimisant au maximum.Pour rappel,sera au centre d'un live le 11 juin prochain . De nouvelles informations devraient être partagées, et du gameplay est fortement espéré par les joueurs.est attendu pour le 17 septembre sur PC, PS4 et Xbox One. Il fera son arrivée sur les consoles de nouvelle génération plus tard.