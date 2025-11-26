Cyberpunk 2077 écrase The Witcher 3 avec un record de ventes phénoménal

Revenu de l'enfer après un lancement chaotique, Cyberpunk 2077 confirme son statut de titan de l'industrie. CD Projekt dévoile des chiffres impressionnants qui surpassent même ceux du légendaire The Witcher 3, portés par une stratégie payante sur les nouvelles plateformes.
C'est une annonce qui résonne comme une victoire éclatante pour CD Projekt. Le studio polonais vient de confirmer que Cyberpunk 2077 a franchi la barre symbolique des 35 millions d'exemplaires vendus
. Ce jalon a été atteint au cours du dernier trimestre fiscal, comme l'a révélé l'entreprise lors de sa présentation des résultats financiers du troisième trimestre 2025. Une performance d'autant plus remarquable qu'elle place le RPG futuriste devant son illustre aîné en termes de rapidité de vente
.
Un succès plus fulgurant que The Witcher 3
Sorti initialement en décembre 2020, Cyberpunk 2077
a donc réussi à écouler 35 millions d'unités en un peu moins de cinq ans. À titre de comparaison, il avait fallu environ six ans à The Witcher 3 : Wild Hunt pour atteindre le seuil des 30 millions de ventes
. Mathématiquement, l'aventure de V et Johnny Silverhand s'impose comme un vendeur plus rapide et plus agressif sur le marché, malgré un contexte de départ infiniment plus complexe.
Selon l'éditeur, les revenus du troisième trimestre 2025 ont été principalement soutenus par « la solidité continue des ventes des jeux du catalogue, principalement Cyberpunk 2077 et son extension Phantom Liberty
». CD Projekt précise d'ailleurs que le jeu s'est mieux vendu cette année sur les plateformes existantes que durant la même période en 2024
. L'intégration du jeu de base dans les offres PlayStation Plus Extra et Premium a également joué un rôle catalyseur, incitant de nombreux abonnés à passer à la caisse pour acquérir l'extension.
L'effet Switch 2 et la résilience de la franchise
Un détail technique d'importance a été souligné par le studio puisque l'arrivée du titre sur Switch 2 et Mac cette année est créditée comme l'une des raisons majeures ayant permis d'atteindre ce total de 35 millions au dernier trimestre
. Cette expansion vers de nouveaux écosystèmes prouve que le moteur du jeu, le REDengine, a su être dompté pour toucher un public toujours plus large. Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt, n'a pas caché sa satisfaction face à ces résultats :
Nous sommes très heureux et satisfaits du fait que, malgré le passage du temps, Cyberpunk 2077 reste un titre aussi performant et continue d'attirer de nouveaux joueurs. Les ventes du jeu ont dépassé les 35 millions d'exemplaires, ce qui témoigne de la puissance durable de la franchise et nous permet d'être encore plus audacieux pour tracer son avenir.
De la débâcle technique à la consécration
Il est impossible d'analyser ces chiffres sans se remémorer le chemin de croix traversé par le studio. Lors de sa sortie en 2020, Cyberpunk 2077 était considéré comme l'un des lancements les plus désastreux de l'histoire récente du jeu vidéo
. Criblé de bugs techniques sur les consoles d'ancienne génération, le titre avait entraîné des vagues de remboursements, une action en justice des investisseurs et même un retrait temporaire du PlayStation Store.
Après des mois de correctifs intensifs et un retour en grâce progressif validé par Sony en juin 2021, le jeu a su reconquérir le cœur des joueurs. Aujourd'hui, le regard de CD Projekt est tourné vers l'avenir avec la suite officielle, nom de code « Project Orion
». Actuellement en phase de pré-production, ce prochain opus est piloté par la nouvelle branche nord-américaine du studio, basée à Boston et Vancouver, promettant de capitaliser sur cet univers désormais incontournable.
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