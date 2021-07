Cyberpunk 2077 devrait bientôt proposer plus de 15 DLC gratuits

PC → 20,99 € au lieu de 59,99 €, soit 65 % de réduction.

Initialement,, mais suite aux nombreux problèmes connus par le jeu de CD Projekt RED, le studio a fait le choix de les repousser à une date indéterminée. Maintenant que la situation est jugée satisfaisante , et qu'une nouvelle mise à jour majeure semble se préparer (peut-être en lien avec ces DLC ceci dit), nous devrions enfin en savoir un peu plus avec les projets post-lancement.Depuis plusieurs mois, avant même le lancement de, CD Projekt RED avait annoncé que les DLC seront aussi nombreux que ceux de The Witcher 3, ce qui augurait un contenu assez riche. Si nous n'avons toujours pas eu de nouvelles malgré le temps qui passe,. Peu d'informations sur le contenu de ces DLC, mais si nous nous référons à ce qu'avait proposé la société polonaise avec The Witcher 3,En plus de ces DLC, deux extensions majeures (et payantes) ont leaké. La première nous emmènerait du côté Pacifica pour découvrir une nouvelle zone de combat avec des missions inédites, mais la deuxième reste mystérieuse. Ces dernières ne devraient pas débarquer avant 2022, contrairement aux DLC, dont l'arrivée semble imminente. Nous en saurons plus dans les semaines à venir.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4/PS5 et Xbox One/Series. Si vous ne le possédez toujours pas, vous pouvez vous le procurer à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :