Cyberpunk 2077 : Deux extensions majeures pourraient arriver, un multijoueur aussi

Found in a datamine of the Cyberpunk 2077 1.3, we have confirmation that;



-There are at least 2 full expansions in production.

- The engine powering Cyberpunk is being rebuilt

…and most importantly…

- CYBERPUNK MULTIPLAYER IS BACK IN PRODUCTION https://t.co/ZwTOb7m7Jc — Tyler McVicker (@Tyler_McV) August 21, 2021

Neuf mois après un lancement pouvant être qualifié de catastrophique, notamment sur PS4 et Xbox One, CD Projekt RED a publié une imposante mise à jour, censée corriger une multitude de problèmes et apporter moult améliorations. Cette dernière permet également de profiter des premiers DLC, bien que ceux-ci ne soient que de simples cosmétiques. Toutefois,Comme le révèle Tyler McVicker,. Ces dernières devraient être comparables à celles qui avaient été proposées pour The Witcher 3. Information qui n'est pas surprenante, si elle s'avère, étant donné que dans les plans de la société polonaise,. Néanmoins, il ne s'agit pas de l'information la plus importante, puisque ce même Tyler McVicker explique queEn effet, en début d'année, CD Projekt RED avait expliqué que suite au lancement compliqué, le multijoueur était reconsidéré , même si le but était d'introduire des composants online dans tous leurs jeux. À l'époque, les propos de Adam Kicinski laissaient supposer que le multijoueur de Cyberpunk 2077 n'était absolument plus d'actualité. Cependant,. La société pourrait donc avoir trouvé une solution pour apporter des fonctionnalités en ligne et pourrait donc nous en dire plus dans les semaines à venir. Il faut toutefois prendre ces informations avec des pincettes, puisqu'elles ne sont pas officielles.Rappelons que d'autres DLC devraient encore arriver, tout comme la mise à jour next-gen, prévue d'ici à la fin de cette année 2021. Si vous ne le possédez toujours pas, vous pouvez vous le procurer à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :