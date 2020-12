Cyberpunk 2077 : Des joueurs découvrent un trou dans la carte

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

La sortie du très attendua été plus que mitigée. En raison de plusieurs problèmes rencontrés de la part des joueurs,. Cependant, le studio a voulu réparer les dégâts et a tout mis en oeuvre afin de proposer des mises à jour correctionnelles . Malgré ces dernières, il semblerait que le jeu ne soit pas encore tout à fait opérationnel puisqueSi, les plongeant par la même occasion dans un univers à la dérive et chaotique, ce dernier présente encore beaucoup de bugs. Sur, un utilisateur a en effet publiéde son étrange découverte :Dans cet extrait, le joueur n'hésite pas à sauter dans ce vide. Sans surprise nous apercevons son personnage tomber, s'enfonçant toujours plus loin sous la map, avant de laisser apparaître un écran totalement noir puis un chargement. Bien que ce problème soit présent et dérangeant, ce n'est pas le plus important.Pour rappel, Cyberpunk 2077 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC. Plusieurs DLC gratuits arriveront au début de l'année 2021