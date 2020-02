Cyberpunk 2077 : Détails des différentes éditions et précommandes

En attendant la sortie de Cyberpunk 2077, nous vous détaillons, dans notre article, les différentes éditions du RPG futuriste et où précommander l'œuvre de CD Projekt.

Détail des différentes éditions de Cyberpunk 2077

Édition Standard

Un boîtier contenant le code de téléchargement du jeu et les CD de la BO (uniquement sur PC, un disque est fourni sur console).

Jaquette réversible.

Un compendium de l'univers et du lore.

Des cartes postales de Night City (ville du jeu).

Une carte de Night City.

Des autocollants.

Bande originale.

Un petit artbook contenant une sélection d'art du jeu

Le livre original Cyberpunk 2020.

Des arrière-plans pour ordinateur et mobile

Édition Collector

La boîte de l'édition collector.

Un boîtier contenant les disques du jeu (uniquement pour Xbox et PS4).

Un boîtier contenu le code de téléchargement du jet et de la BO (uniquement sur PC).

Jaquette réversible.

Un Steelbook collector.

Une statuette de 25 cm de V en action.

Un Artbook à couverture rigide.

Des Pin's en métal.

Un porte-clés Quadra V-tech en métal.

Un exemplaire annoté du guide de Night City dans un sac de preuves du NCPD.

Des écussons brodés.

Un Compendium de l'univers et du jeu.

Des cartes postales.

Une carte de Night City.

Des autocollants stickerrbomb.

Où et comment commander Cyberpunk 2077 ?

est l'un des jeux les plus attendus de cette année 2020. S'il a, malheureusement pour nous, été reporté d'avril à septembre, CD Projekt, le studio en charge de son développement, a assuré que l'attente en vaudra la peine.Bien évidemment, un tel jeu ne sort pas qu'en version basique, et de nombreux bonus seront disponibles pour les acquéreurs, y compris pour les versions numériques. La version Standard est vendue à un prix normal, 60 euros sur ordinateur et 70 euros sur console, tandis que l'édition collector est vendue contre une somme plus rondelette de plus de 200 euros. Vous pouvez retrouver ci-dessous le contenu des deux éditions disponibles sur toutes les plateformes.Avant toute chose, sachez quesera disponible sur PC, par l’intermédiaire de Steam, l'Epic Games Store et GOG, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. Si vous optez pour la version numérique, vous n'aurez qu'à l'acheter, ou la précommander, selon la plateforme, directement depuis celle-ci. Si vous préférez la version physique, et ses bonus, il faut vous rendre sur le site officiel , lequel vous renverra vers un site de revente (Amazon, Cdiscount, la Fnac, etc.).Finalement, si vous souhaitez faire quelques économies sur une version numérique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC, via GoG, pour la somme de 24,99 euros, soit une réduction de 28 % . Il sera prochainement possible de le précommander sur Xbox One.sera disponible dès le 17 septembre.