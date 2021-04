Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED tire des leçons de son lancement chaotique

Nous avons réussi à introduire une nouvelle propriété intellectuelle sur le marché et dans l'esprit des joueurs du monde entier. Maintenant, avec la franchise The Witcher, nous avons deux piliers solides sur lesquels nous pouvons construire l'avenir de CD Projekt. Mais bien sûr, comme nous le savons tous, tout ne s'est pas passé comme prévu. Cela a été pour nous une énorme leçon que nous n'oublierons jamais.

Reporté plusieurs fois avant une sortie définitive le 10 décembre 2020,. Son lancement a été l'un des plus chaotiques de ces dernières années, recevant alors. Bien que la presse fut tendre dans un premier temps, les langues n'ont pas tardé pas à se délier, pointant alors du doigt un jeu non terminé avec plusieurs gros problèmes, notamment sur les consoles ancienne génération, à savoir PS4 et Xbox One.Suite à tous ces problèmes,, engendrant par la même occasion le remboursement des joueurs ayant acheté le jeu. Par la suite, des actions collectives en justice ont même été lancées.Malgré les ventes plutôt fructueuses du titre, le studio n'en tire pas moins certaines leçons, faisant alors de cette sortie désastreuse un apprentissage pour la société polonaise. Désormais,. Durant le dernier appel aux investisseurs, le studio a ainsi déclaré (via IGN ) que « le lancement du jeu a été une véritable leçon ».Depuis cette affaire,, notamment au désir de. De plus, le studio a affirmé l'annulation du multijoueur de Cyberpunk 2077, cherchant alors une nouvelle manière de l'amener dans ses projets solo Pour rappel, Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.