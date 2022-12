Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED explique pourquoi le multijoueur n'est pas sorti

La priorité était que l'expérience principale fonctionne et soit dans un très bon état pour tout le monde. Et essentiellement, le changement de priorités signifiait que d'autres projets devaient disparaître. Avec Cyberpunk, nous voulions faire beaucoup de choses en même temps, et nous avons dû nous concentrer et nous dire « Ok, quelle est la partie importante ? Oui, nous allons faire en sorte que cette partie soit vraiment bonne ».

Nous construisons une technologie en ligne qui peut être intégrée de manière transparente dans le développement de nos futurs jeux.

Avant le lancement de, en décembre 2020, les développeurs étaient ambitieux et les joueurs trépignaient d'impatience à l'idée de découvrir la nouvelle production de CD Projekt RED, le studio polonais connu pour la licence The Witcher. Mais très vite, la communauté a déchanté, face aux nombreux problèmes rencontrés par le RPG, ce qui a forcé l'entreprise à revoir ses plans, notamment en ce qui concerne le multijoueur.Philipp Weber, concepteur des quêtes sur Cyberpunk 2077, a expliqué à Eurogamer . En décembre 2020, lorsque le titre souffrait d'un nombre incroyable de problèmes, notamment sur consoles,, en faisant des choix importants.. Mais CD Projekt RED l'a fait, tout en repensant ses fonctionnalités en ligne pour le futur. Si le studio reste un producteur et développeur de jeu solo, l'approche en ligne va être modifiée, dans le but que chaque jeu développé puisse, si besoin, proposer du multijoueur, sans pour autant se dénaturer.Cette leçon sera sans doute bénéfique au studio, qui a plusieurs projets, notamment une nouvelle trilogie The Witcher, un remake du premier épisode et une suite de Cyberpunk 2077