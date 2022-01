Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED dément les dernières rumeurs, concernant un « relancement » et divers ajouts majeurs

This thing does not add up. Sorry, Paul. — Radek (@gamebowski) January 3, 2022

En début de semaine, une fuite massive, apparue dans un premier temps sur 4chan, et relayée sur Reddit ( ici , si vous souhaitez la parcourir), détaillant certaines choses qui allaient arriver prochainement dans. Changement de nom, nouvelle zone et plusieurs fonctionnalités inédites étaient mentionnées, afin de faire de la prochaine mise à jour une étape importante pour le renouveau du titre. Toutefois, plusieurs choses figurant dans cette fuite ne collaient pas forcément avec ce que nous savons déjà et certains points avaient déjà été au cœur de leaks qui se sont révélés être faux.À la suite d'un tweet publié par un journaliste de Forbes, évoquant cette fuite,, s'est empressé de répondre que « Cette chose ne colle pas », balayant donc les rumeurs.Néanmoins, cela ne veut pas dire que CD Projekt RED ne travaille pas sur des changements majeurs pour. Étant donné que les mises à jour ont toutes été repoussées à 2022, cela peut suggérer que, plutôt que de nous pondre des mises à jour espacées de plusieurs mois. Nous devrions très vite avoir une réponse, étant donné que tout cela est censé arriver durant ce premier trimestre, selon les plans de la société polonaise.est disponible sur PC, PlayStation et Xbox. CD Projekt RED estime d'ailleurs qu'il sera vu comme un bon jeu à long terme . Si vous ne le possédez toujours pas, vous pouvez vous le procurer à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :