Cyberpunk 2077 : La campagne Kickstarter du TCG est en ligne et elle affole tous les compteurs

Lancée le 17 mars 2026, la campagne Kickstarter du TCG de Cyberpunk 2077 est un succès sans précédent. En seulement 45 minutes, celle-ci avait déjà réuni près de 3 millions de dollars et elle pourrait bien entrer dans l'histoire.
En décembre 2025, CD Projekt RED annonçait que l'univers de Cyberpunk 2077
et de la série animée Cyberpunk: Edgerunners allait être décliné en jeu de cartes à collectionner. Développé en partenariat avec Weird Co Games, ce TCG ne peut toutefois voir le jour que grâce au soutien de la communauté
.
Le 17 mars 2026 à 17 heures (heure française), la campagne de financement participatif dédiée au projet a été lancée sur Kickstarter. Les joueurs ont répondu présents en masse et les chiffres donnent déjà le vertige.
Un démarrage explosif pour la campagne Kickstarter du TCG Cyberpunk 2077
À l'heure où ces lignes sont rédigées, la campagne Kickstarter du TCG de Cyberpunk 2077 a réuni 3 017 901 dollars sur les 100 000 dollars demandés.
Mais le détail le plus fou est que cette somme a été amassée avant même que la première heure de la campagne ne soit écoulée. Si le jeu de cartes à collectionner mettant à l'honneur les rues de Night City verra bien le jour, il pourrait bien exploser les records enregistrés sur la plateforme de financement participatif.
Rappelons qu'une campagne Kickstarter est accessible pendant un mois. De fait, de très nombreux contributeurs peuvent encore rejoindre l'aventure. D'autant que les sommes déjà amassées vont piquer la curiosité des joueurs mais aussi des amateurs de TCG. La campagne pourrait donc bien atteindre des sommets d'ici la date butoir fixée au 18 avril 2026 à 01h00 CEST.
Des packs allant de 50 à plus de 8 000 dollars avec des displays et des cartes exclusives
Plusieurs paliers sont proposés aux potentiels contributeurs, mais leurs montants respectifs peuvent intimider certains portefeuilles. Le don libre est toujours possible, mais il ne donne droit à aucune contribution. La première récompense est offerte à partir d'un don de 49 dollars (soit environ 43 euros)
. Ce palier donne droit à deux decks de démarrage : “The Heist” et “Embracing Power”.
Mais pour les amateurs d'ouvertures de display, il faudra débourser au minimum 169 dollars, soit 148 euros.
D'autres paliers plus surprenants sont proposés, à l'image des packs Night City Legend à 8 000 dollars, soit 6 961 euros.
Décliné en deux versions, les contributeurs qui craquent pour ce pack de prestige recevront 8 decks de démarrage, 54 displays (soit 1944 boosters à ouvrir), 2 sets de dés, une carte métallique d'Hanako Arasaka: Daughter of the Emperor, un pack d'accessoires mais surtout une carte exclusive limitée à seulement 100 exemplaires
. L'une de ces cartes représentera Adam Smasher, tandis que l'autre met à l'honneur la délurée Rebecca.
Si vous souhaitez participer, vous pouvez retrouver le lien de la campagne Kickstarter du TCG Cyberpunk 2077 juste ici
. Notez que toutes les contreparties, même si elles sont déjà garanties, ne pourront être expédiées qu'en décembre 2026
.
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