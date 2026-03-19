Cyberpunk 2077 bientôt jouable sur un nouveau support inattendu

Une nouvelle expérience dans l'univers de Cyberpunk 2077 va bientôt être proposée aux joueurs. Mais il y a un petit détail qui pourrait bien en frustrer plus d'un.
Le mois de mars 2026 est définitivement bien rempli pour Cyberpunk 2077
. Quelques jours seulement après le lancement de la campagne Kickstarter pour le TCG
, le titre futuriste de CD Projekt RED fait à nouveau parler de lui. En effet, à la surprise générale, vous pourrez explorer les rues de Night City d'une toute nouvelle manière dans les prochains mois. Mais pour cela, il faudra vous rendre dans un Game Center ou une salle d'arcade.
Devenez le roi de la route avec Cyberpunk 2077: Chrome Rush
Baptisée Cyberpunk 2077: Chrome Rush
, cette borne d'arcade vous propose non pas une expérience de tir, mais un jeu de course. Pouvant accueillir jusqu'à deux pilotes simultanément, la borne permet de piloter une moto futuriste dont l'apparence est inspirée de celle de la Yaiba Kusanagi CT-3X. Une fois aux commandes, vous pourrez choisir l'un des 7 personnages jouables et l'une des 8 motos disponibles
.
Car Chrome Rush ne sera pas qu'un simple jeu de course avec de la Nitro et des figures. Si votre objectif est bien de franchir la ligne d'arrivée du circuit avec les autres pilotes, vous pourrez mettre des bâtons dans les roues ennemies. Pour cela, chaque personnage pourra soit porter des coups au corps à corps, soit utiliser des armes pour attaquer
.
Le tout se déroulera dans des paysages emblématiques de Night City et ses environs
comme les Badlands, North Oak ou Corporate Plaza.
Est-ce qu'il sera possible de tester ces bornes d'arcade en France ?
Si le programme fait envie, les joueurs de l'hexagone risquent fort de devoir patienter avant de devenir des guerriers de la route. Les premiers exemplaires de la borne développée par UNIS Technology devraient être installés en mai 2026, mais uniquement aux États-Unis pour le moment.
Aucune information concernant une sortie française n'est prévue et si c'est le cas, seule une poignée de structures installées dans les grandes villes pourraient les proposer.
À moins d'une bonne surprise, la nouvelle risque donc de décevoir les amateurs de jeux de course en version arcade et les passionnés de l'univers futuriste de CD Projekt RED. Mais l'espoir est toujours permis quant à une possible installation dans les salles de l'hexagone.
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