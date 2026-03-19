Cyberpunk 2077 bientôt jouable sur un nouveau support inattendu

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 mars 2026 à 17h41
Une nouvelle expérience dans l'univers de Cyberpunk 2077 va bientôt être proposée aux joueurs. Mais il y a un petit détail qui pourrait bien en frustrer plus d'un.
Cyberpunk 2077 bientôt jouable sur un nouveau support inattendu
Le mois de mars 2026 est définitivement bien rempli pour Cyberpunk 2077. Quelques jours seulement après le lancement de la campagne Kickstarter pour le TCG, le titre futuriste de CD Projekt RED fait à nouveau parler de lui. En effet, à la surprise générale, vous pourrez explorer les rues de Night City d'une toute nouvelle manière dans les prochains mois. Mais pour cela, il faudra vous rendre dans un Game Center ou une salle d'arcade.

Devenez le roi de la route avec Cyberpunk 2077: Chrome Rush

chrome-rush-moto
Baptisée Cyberpunk 2077: Chrome Rush, cette borne d'arcade vous propose non pas une expérience de tir, mais un jeu de course. Pouvant accueillir jusqu'à deux pilotes simultanément, la borne permet de piloter une moto futuriste dont l'apparence est inspirée de celle de la Yaiba Kusanagi CT-3X. Une fois aux commandes, vous pourrez choisir l'un des 7 personnages jouables et l'une des 8 motos disponibles

Car Chrome Rush ne sera pas qu'un simple jeu de course avec de la Nitro et des figures. Si votre objectif est bien de franchir la ligne d'arrivée du circuit avec les autres pilotes, vous pourrez mettre des bâtons dans les roues ennemies. Pour cela, chaque personnage pourra soit porter des coups au corps à corps, soit utiliser des armes pour attaquer.

Le tout se déroulera dans des paysages emblématiques de Night City et ses environs comme les Badlands, North Oak ou Corporate Plaza.

Est-ce qu'il sera possible de tester ces bornes d'arcade en France ? 

chrome-rush-gameplay
Si le programme fait envie, les joueurs de l'hexagone risquent fort de devoir patienter avant de devenir des guerriers de la route. Les premiers exemplaires de la borne développée par UNIS Technology devraient être installés en mai 2026, mais uniquement aux États-Unis pour le moment. Aucune information concernant une sortie française n'est prévue et si c'est le cas, seule une poignée de structures installées dans les grandes villes pourraient les proposer. 

Miniature vidéo

À moins d'une bonne surprise, la nouvelle risque donc de décevoir les amateurs de jeux de course en version arcade et les passionnés de l'univers futuriste de CD Projekt RED. Mais l'espoir est toujours permis quant à une possible installation dans les salles de l'hexagone.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Le créateur de Cyberpunk 2077 refuse d'oublier le lancement chaotique, malgré sa popularité aujourd'hui
Cyberpunk 2077 29 septembre 2026

Le créateur de Cyberpunk 2077 refuse d'oublier le lancement chaotique, malgré sa popularité aujourd'hui

Malgré l'immense succès de l'extension Phantom Liberty, le concepteur Paweł Sasko refuse d'effacer le lancement chaotique de Cyberpunk 2077. Une cicatrice nécessaire pour CD Projekt RED, qui a su repenser ses méthodes de travail pour offrir l'une des plus belles rédemptions de l'histoire du jeu vidéo.
Le secret derrière le boss le plus complexe de Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 28 septembre 2026

Le secret derrière le boss le plus complexe de Cyberpunk 2077

CD Projekt RED a récemment dévoilé les coulisses de la création de la Chimère, le boss emblématique de l'extension Phantom Liberty. Il aura fallu deux années entières de développement acharné pour donner vie à ce qui est considéré comme l'un des modèles virtuels les plus coûteux jamais créés.
Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en septembre 2026
Cyberpunk 2077 15 septembre 2026

Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en septembre 2026

Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de septembre 2026.

commentaire (0)